...De Mario Báez

CÉSAR MEDINA

Una forma eficaz para entender a las personas es analizando, no solo su comportamiento a tono con lo que dicen, sino también a partir de lo que escriben. Además, más allá de las caricaturas tenemos que admitir que Donald Trump es un hombre exitoso...

.... Ya sea como desarrollador de proyectos inmobiliarios, como productor de programas de televisión de gran audiencia, como celebridad y, ahora, como político, Trump ha sabido ganarse el reconocimiento público y multiplicar su fortuna hasta llegar a convertirse en el ciudadano más importante del mundoÖ De tonto no tiene un pelo, como dicen los americanos.

En su libro “The Art of the Deal” (el “Arte de la Negociación”), Trump enumera una serie de principios básicos que deben respetarse para lograr los mejores resultados de una negociación. Una vez leídos, cabría la pena preguntarse: ¿Hasta qué punto las posiciones extremas adoptadas por el presidente Trump al comienzo de su administración constituyen una estrategia destinada a lograr una mejor posición negociadora desde sus inicios?

..... Moviendo el péndulo

La estrategia del nuevo Presidente de los Estados Unidos pudiera contener este ingrediente: ¡¡extremando sus posiciones, busca mover el péndulo a su favor!! Ö Nada descabellado a partir de su filosofía para tener éxito en la vida...

Observen bien cuáles han sido sus estrategias en todas las actividades que ha emprendido en la vida --según su libro--, bajo la filosofía simple de que los principios básicos para una negociación cuyos resultados maximicen los beneficios son los siguientes:

1.Think big (piensa en grande); 2. Protect the downside and the upside will take care of itself (protege los puntos más vulnerables, y los más fuertes se protegerán solos); 3. Maximize your options (maximiza tus opciones); 4. Know your market (conoce tu mercado); 5. Use your leverage (usa tus fortalezas); 6. Enhance your location (maximiza las ventajas que te da tu mejor ubicación geográfica); 7. Get the word out (riega la voz sobre tus fortalezas); 8. Fight back (pelea de vuelta-no te dejes dar); 9. Deliver the goods (entrega lo que prometiste); 10. Contain the costs (minimiza los costos); 11. Have fun (diviértete en el proceso).

Lo que ha hecho hasta ahora tiene mucha relación con estos 11 principios (independientemente del daño que le ha causado a la gobernanza global).

...Si Trump viene en serio

Hay una pregunta que revolotea en el liderazgo de la región: ¿Qué debe hacerse ante lo que viene (en caso de que las cosas vengan en serio? Las respuestas más sensatas parece que andan en esta dirección:

-Mantener políticas económicas y sociales responsables que promuevan el crecimiento y la estabilidad política de cada país y de la región bajo el lema nunca desechable de que “la casa debe estar en orden”;

- Promover la integración económica, los principios de regionalismo abierto y la cooperación sur-sur;

-Defender el orden económico liberal en la arena internacional, en especial sus principios e instituciones;

-Defender los derechos de los inmigrantes en Occidente suministrando el apoyo que requieren estas poblaciones;

-Proteger las remesas de los inmigrantes como componente esencial de los principios de libertad económica;

-Construir alianzas horizontales con las fuerzas progresistas de las democracias occidentales que defienden la apertura económica y los valores liberales; y

-Jugar un rol proactivo en bloque por parte de las organizaciones internacionales en defensa de nuestros interesesÖ

¡Ö Porque cruzarse de brazos puede resultar un verdadero suicidio!