Invasión y matanza haitiana

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Hay dos capítulos muy tristes en la historia de los pueblos de Haití y de República Dominicana.

Un capítulo triste fue la invasión de Haití en el año 1822; otro capítulo triste fue la matanza de haitianos en tiempos de Trujillo.

Esos dos hechos nos marcan a los dominicanos y a los haitianos, pero hoy quiero traer el testimonio de que los hechos en la vida no pasan sin tener que pagar las consecuencias.

Fui testigo como sacerdote, la familia me llamó para ver si yo podía ayudar a un dominicano que participó directamente en la matanza de los haitianos. Este hombre, al momento de morir, ya inconsciente repetía continuamente: -“Fui testigo de esa triste escena y no los pude ayudar; él decía, qué tú haces ahí haitiano, yo te maté, yo te ahorqué, quítenme todos esos haitianos que están aquí alrededor molestándome”.- Su conciencia le pedía cuentas de lo que él había hecho y veía a los que él había matado.

Llego hasta encontrar escenas semejantes solamente en médicos abortistas, tres médicos he encontrado en mi vida a los que fue difícil ayudar, porque ellos repetían, -“Qué tú haces ahí niño, yo te aborté, tú no vives, y decía a la familia, quítenme todos esos muchachitos que ya no viven y están molestos”.- Dos escenas, de aquel que participó en la matanza de haitianos y de aquellos que han participado en abortos de niños, los veían al momento de morir.

Qué escenas tan duras, tan difíciles, qué difícil era ayudar a esos hombres que realmente lo necesitaban en ese momento.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.