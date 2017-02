Caso Hoffman

Fernando Langa F.

La responsabilidad civil de los médicos frente al derecho constitucional de la información (derecho humano fundamental). - Consentimiento informado.

Nunca será o puede considerarse facultad del profesional médico realizar o no el proceso del consentimiento informado, como hemos visto es una obligación imperativa y expresada en varios textos legales y jurisprudenciales, pues se ha entendido que en caso de ausencia, el consumidor, usuario, paciente o quien está necesitado del auxilio del profesional de la salud se “ … coloca a éste en una situación de riesgo susceptible de ser tutelada jurídicamente; de tal forma, la falta de información constituye por sí misma un factor objetivo de atribución de responsabilidad objetiva a quienes están obligados a brindarla; ( Ver sentencia Salas Reunidas, 22 de julio 2015, Expediente No. 2012-2380) notar como nuestros jueces, no solamente consideraran la obligación de la información, sino que también califi - can su omisión como una responsabilidad objetiva, también llamada por riesgo creado, es de señalarse que su confi guración, está ajena a toda califi cación de culpa. Es decir, la persona que provoque un daño, aunque éste no sea intencionado ni pudo ser evitado, tiene que pagar la reparación del mismo, Gastón Fernández Cruz y Leysser León Hilario, defi nen a la responsabilidad objetiva “como la situación en la que alguien, señalado por la ley y ante la verifi cación de un presupuesto normativo, tiene que responder, sin más, frente al damnifi cado”; y se enmarca dentro de este tipo de responsabilidad pues se considera que habría una violación al principio de la autonomía de la voluntad como patrimonio de cada persona, el cual no solamente es aplicable antes o durante el tratamiento médico, pues el mismo se extiende para el periodo del cuidado post operatorio. Aclaramos, para no dejar dudas, que la responsabilidad civil del profesional médico, no se verá comprometida sin un daño causado, lo que advierte los autores es que de los tres elementos necesarios y sufi cientes para confi gurarse la responsabilidad civil (falta, daño y la causalidad entre ambos), no es necesario demostrar falta, negligencia o imprudencia; por lo tanto, si usted como profesional de la salud no cumple con el proceso del consentimiento informado, en cualesquiera de las etapas del tratamiento, y se provoca un daño como consecuencia de lo anterior, su abogado estará en serios apuros en su defensa en la Corte, su aseguradora y sus fi nanzas también.

En su Obra “La reedifi cación conceptual de la responsabilidad extracontractual objetiva” podemos extraer la idea de que es un concepto globalizado, pues nos señala que “en la experiencia en los países en los países del common law se requiere añadir una precisión: en ellos se utiliza la expresión strict liability, pero esta abarca no solo la responsabilidad que se impone por la inobservancia de deberes de cuidado (breach of duty to excercise reasonable care) y, más en general, la responsabilidad sin culpa (liability without foult), sino también aquella que deriva del atentado contra intereses legalmente protegidos cuando no se cuenta con una justifi cación jurídica para hacerlo.”, lo cual es corolario de todo lo expresado en nuestra refl exión anteriormente señalada.

Remontándonos a la parte inicial y a la consulta presentada sobre entonces que hacer frente a la negativa del paciente a estar informado o no recibir el tratamiento indicado, recibirlo parcialmente o detenerlo. Y no son nada extrañas las situaciones anteriores y se presentan cada día a los galenos, los cuales deben actuar según las circunstancias y casos individuales; en primer término, al inicio del proceso se le debe informar al paciente que los resultados de cualquier examen o estudio se le darán a conocer, que es el momento cuando dicho paciente debe expresar su derecho a estar o no estar informado, y debe de respetarse el mismo, pero con el cuidado y conocimiento de que ese derecho a no estar informado, no aplica cuando la información a servirse, se deriva en posible o eventual protección a terceros, ejemplo de esto sería dar como positivo de una enfermedad de transmisión sexual. Recordando que el resultado del análisis y las consecuencias de éste debe advertirse antes de la realización de las pruebas al paciente.

En el caso Hoffman (Ver sentencia Salas Reunidas, 22 de julio 2015, Expediente No. 2012-2380), no solamente nuestros jueces ratifi can todo lo expresado anteriormente, además concluyeron, afi rmaron y establecieron que, si el daño ocurrido no proviene de la fuente directa de la falta del consentimiento informado, habiendo los médicos actuado bajo la lex artis, no es un motivo para comprometer la responsabilidad civil de estos galenos actuantes; por este criterio al casar la sentencia y reenviar el caso a otra Corte, señala lo siguiente: “a que la corte de reenvío examine y determine la medida en que el no suministro de la información referida a la recurrente pudo haberle ocasionado algún daño, al margen de las correctas actuaciones del médico actuante en la práctica de la cirugía que dio origen al caso resuelto por la sentencia ahora casada”.

Y es que la sentencia de marras, a la cual aún no se le ha acreditado la dimensión y nivel correctos, nos hace entender que el derecho a estar o no estar informado del paciente es un derecho fundamental a fi nes de otorgar, bajo condiciones estables y propicias, el debido consentimiento informado, y por lo tanto nunca ser considerado como un accesorio de la conducta del profesional médico, por lo contrario, es esencial de la prestación del servicio de salud. Tampoco entienda el paciente que la probatoria de la falta de consentimiento es de fácil ejecución y aceptación de los jueces, p.e., ante un alegado incumplimiento del consentimiento informado por una condición bipolar, pudimos desmontar jurídicamente tal argumento mediante dos actuaciones: la fi rma adicional de la esposa en las informaciones dadas, así como el nivel y dimensión de la condición bipolar a través de peritos expertos, evaluado de manera previa. (2da. Sala del J.P. I. del D. N., expediente No. 035-2012-01464, de fecha 18 de noviembre, 2016.) Lo que no queda duda, es el desarrollo del concepto del derecho fundamental a que todo paciente debe otorgarse las condiciones necesarias y sufi cientes para poder externar en el momento adecuado y oportuno, el debido consentimiento informado, incluyendo la persona que estará a cargo durante y con posterioridad al procedimiento sometido.