La cultura de la pobreza

Aristófanes Urbáez

*Es verdad que el mundo está enredado.

El profesor Héctor Cabral Ortega dijo una vez en clase que el malthusianismo --Thomas Malthus planteó que la población mundial crecía geográficamente, y eso había que detenerlo porque llegaría el momento en que la pobreza de esa gente destruiría el mundo por falta de alimentos; de ahí los diversos programas de control de la “natalidad” de organismos internacionales regenteados por EUA--; “no era más que un instrumento para destruir la base de la revolución mundial”. Desde ese momento he estudiado el problema de la “pobreza” en el mundo.

El malthusianismo se parece mucho a la posición de mujeres que plantean que son dueñas de sus cuerpos, que las dejen abortar o dar a luz cuando quieran. (a.u.).

1.- SER POBRE NO ES FÁCIL porque se carece de todo, lo que no es óbice para que mucha gente, con actitud y esfuerzo y aprovechando las ‘oportunidades’, hayan salido de ella; pero algunos de ellos desprecian a los pobres, y ni se acuerdan que lo fueron.

Otros los odian sólo por pobres. Una vez visité la casa de una cantante famosa, y los comensales (familiares), jugaban póker o no sé qué con un mazo de barajas por dinero, y vino la conversación y la cantante se refirió a una familia pobre, y el hermano, colorao y regordete (debe estar en el Infierno, pues era el comienzo de los 70s.), exclamó: “¿Quién los mandó a ellos a ser pobres?, ¡que se jodan!”. Yo andaba con un plomero llamado Domilanchán, que después llegó a ser oficial de la P.N., enganchado por mi padre con el vice Goico Morales. ¡Salí de esa casa con depresión que casi me inmovilizó! Comprendí porqué mi santa madre, Emperatriz, decía siempre que “la pobreza tiene cara de hereje” (hay que ubicarse en lugar de los herejes frente a la Inquisición y a todas las religiones, y ver lo que sufrieron. Luego he leído mucho, desde “La vida”, de Lewis, que narra la pobreza de los puertorriqueños cuando comenzaron a llegar a las grandes ciudades de EEUU, como Nueva York, ‘Los miserables’, las novelas cortas de Balzac, Cervantes, de Quincey, etc. Y montones de libros, etc. Leía en la UASD, y luego con Paul Johnson, la miserable correspondencia de Marx y Lenin, pidiéndole a los editores que les adelanten 5 ó 10 marcos o kopeks. ¡Eso da pena! Jenny, la esposa de Marx murió de tisis (tuberculosis). Engels, su compañero y amigo, era que le metía la mano ante tanta miseria y persecución.

Ahora dice la gusanera de Miami, que eran gays. ¡Cuántas infamias que Vargas Llosa no se atreve a convertir ficción, como la historia del “Gal”, de Felipillo Malaparte, para asesinar vascos nacionalistas; o el ‘Plan Cóndor’, de sus amigos generales argentinos!

2.- LA POBREZA Y SU ‘CULTURA’.- Es una historia fea, pero no es verdad que es el fruto de la ‘mala suerte’ o ‘castigo de algún ser divino’.

Es fruto de la apropiación de todo lo que produce bienestar por los ‘vivos’ y capitalistas, como denunciara Máximo Gorki. Lo más feo de esa ‘cultura’ es la informalidad. Si le das a un pobre, él cree que es una mina de oro. ¡Que siempre habrá más!; si le prestas un libro, si lo devuelve ya no es libro, sino adefesio con varias páginas menos; consideran que tienen derecho a invadir terrenos; hacer zanjas, vocear por la calles con megáfonos sus chucherías, así como sus reprensiones religiosas; acudir al trabajo si quieren porque siempre se le murió un familiar ficticio; construir ‘policías acostados’ o impedir el paso a otros con empalizadas porque “eso, esto es mío”; irrespeto hacia la propiedad pública. Esta ‘cultura’ es fruto del asistencialismo y los “caciquitos” (alcaldes, gobernadores, diputados, etc.), que los autorizan.

Tenemos un dilema moral con esto: apóstoles y el Hijo de Dios, profetizaron que su reino era de los pobres a quienes llamaron “Bienaventurados”.

Entonces, todo hombre creyente tiene la responsabilidad ética de luchar contra el empobrecimiento (los capitalistas y neoliberal, son los principales productores de pobres); de modo, pues, que si los pobres son la reserva de “la revolución mundial”, como decía Héctor C.O., entonces los países más desarrollados han contaminado de tal forma el planeta, que solo en los archipiélagos de las Filipinas, e Indonesia, los arrecifes de coral han desaparecido y 380 millones de personas están al borde de la hambruna; y lo mismo pasa en otros lugares del mundo (las islas del Pacífico que se están hundiendo y lugares de U.S.A., como la Florida, California, Maine donde los mariscos y ostras están casi extinguidos).

3.- HABRÍA QUE VER, ¿Si es el calentamiento global (que todos los científicos oceanógrafos del mundo han comprobado), o serán los pobres, fruto del neoliberalismo (como sucede en las selvas de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, México y la Amazonía brasileña, y en todo el mundo, quienes terminarán con la vida del planeta?