De Mario Báez

César Medina

Lobarnechea1@hotmail.com

El presidente Trump aprovechó una visita que hizo la semana pasada a la sede del Departamento de Seguridad Nacional --“Homeland Security”--, para firmar sendas órdenes ejecutivas que allanaron el camino para la construcción de un muro en la frontera con México y para la contratación de nuevos oficiales de migración que serán responsables de perseguir a los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.

Además, reinició los programas que permiten al Gobierno federal trabajar con las agencias estatales y locales para detener inmigrantes indocumentados y de compartir información para ubicar y detener a aquellos con antecedentes penales a fines de iniciar procesos de deportación.

Trump ha amenazado con cortar las ayudas federales a las llamadas “ciudades santuarios”, que son aquellas que como New York y los Ángeles, se han negado a participar en esta iniciativa, lo cual podría significar una pérdida de recursos sólo para Nueva York de 8.8 mil millones de dólares al año.

Otra de las primeras órdenes ejecutivas de Trump fue retirar a los EE UU del acuerdo de libre comercio negociado por la Administración Obama con 12 países del litoral del océano Pacífico -- para construir la llamada Asociación Transpacífica- -, y la de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual incluye a México y Canadá.

En adición, el vocero de la Casa Blanca sugirió que los costos del muro fronterizo con México podría cubrirse con un impuesto del 20 por ciento a todas las importaciones provenientes de México, lo cual fue negado posteriormente por la Casa Blanca ante el argumento de que ésta era solo una de las opciones que se estaban considerando.

… Steve Bannon al bate

Trump ha reorganizado su Consejo de Seguridad Nacional elevando a su Jefe de estrategia, Steve Bannon, a la membresía plena del mismo y degradando al director de Inteligencia Nacional y al presidente del Estado Mayor Conjunto. Estos últimos fueron excluidos dándoles la potestad de participar en estas reuniones sólo cuando los temas a tratar sean de su incumbencia.

Bannon es un controvertido hombre de derecha que fue también asesor del presidente Trump durante la campaña, y autor del discurso “antisistema” que le ayudó a triunfar en las primarias del Partido Republicano y en las elecciones.

Es propietario de un sitio de noticias llamado “Breitbart News” --el cual dirigió desde el 201 2hasta agosto pasado--, y ha sido acusado “de difundir y esparcir ideas racistas, misóginas, homófobas y antisemitas”.

Su primera orden ejecutiva consistió en ordenar a todas las instituciones del Gobierno de los Estados Unidos hacer todo lo posible, “hasta el máximo permitido por la ley”, para reducir a su mínima expresión el Obamacare, hasta que la ley que ampara dicho programa sea derogada por el Congreso. Se calcula que entre 20 y 22 millones de personas han accedido a un seguro médico como resultado del Obamacare.

…El reto del Congreso

El Congreso, de mayoría Republicana, está en la disyuntiva de rechazar el Obamacare y dilatar la aprobación de una nueva ley que lo sustituya para dar tiempo al diseño de la misma (“repeal and delay”). Trump los ha instruido a rechazar la ley y a reemplazarla de inmediato con una nueva que garantice mayor cobertura a menor costo --repeal and replace--. Pero eso no es fácil. Se calcula que unos 20 ó 22 millones de norteamericanos podrían quedarse sin seguro médico si esa ley es derogada.

Otra de las órdenes ejecutivas invita a la compañía canadiense responsable de ese proyecto -el cual había sido rechazado por la administración Obama por consideraciones de tipo ambiental- a volver a presentar su solicitud al Departamento de Estado para su ejecución.

Es probable que en el futuro se revisen otras regulaciones como las que afectan al sector energía y al funcionamiento del sistema financiero --la llamada ley Dodd-Frank--. Hay un lío…