Matías Modesto del Rosario Hijo

Los jueces del fondo pueden admitir las pruebas aportadas por GPS (Sistema de Posición Global) en la búsqueda de la verdad material de los hechos ocurridos. Esto así en virtud del criterio jurisprudencial establecido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia del 27 de julio de 2016, al juzgar en su condición de tribunal de casación la sentencia dictada por la Corte de Trabajo de San Cristóbal el 12 de agosto de 2014, la cual valoró como medio de prueba el informe de localización del vehículo conducido por el recurrente para tomar su decisión. “…que la corte deja establecido: “que como medio de prueba la empresa demandada depositó el resultado de la localización del vehículo conducido por el señor Gabriel Facundo Espinal, vía GPS, en fecha 22 de marzo del 2013, que evidencia que el mismo detuvo el vehículo en cuestión entre las 13.50 (1.50 p.m.) y las 14.30 (2.30 p.m.) en la Autovía del este, como el desvío efectuado por el demandante…”.

La jurisprudencia contempla que si bien un tribunal no puede basar su fallo en las declaraciones de una de las partes, ello es así cuando la decisión fundamentada en esas declaraciones favorece al que la emite, lo que ocurre en la especie, que el trabajador graba un DVD él mismo y los jueces del fondo en sus considerandos determinan que no quedó evidenciado ni establecido por ningún otro medio de prueba la labor hecha por el GPS, este último, encargado del sistema de ubicación de la unidades de la empresa, monitoreando donde quiera que están las unidades de la institución, sin que al formar su criterio la Corte a qua incurriera en desnaturalización alguna…; Los tribunales pueden utilizar los medios electrónicos entre las pruebas aportadas en la búsqueda de la verdad material; y en esta materia no se establece un orden jerárquico en la presentación de las pruebas que otorgue más categoría a un medio que a otro, por lo que tanto la documental como la testimonial deben ser analizadas por los jueces del fondo en igualdad de condiciones, quienes formarán su criterio en base a la que le resulte más creíble, en la especie, entre los modos de pruebas aportados, la comparecencia del trabajador y los testimonios presentados, la corte en el ejercicio de sus funciones, se inclina por la prueba de GPS o Sistema de Posición Global para dejar establecida la falta grave de desobediencia de incumplimiento del Convenio que cometió el trabajador y que le trajo como consecuencia el despido justificado.