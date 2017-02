Caso Hoffman

FERNANDO LANGA F.

La responsabilidad civil de los médicos frente al derecho constitucional de la información (derecho humano fundamental). - Consentimiento informado.



PARTE I

“Cómo es posible que no quiera tomar conocimiento de los resultados? Estoy obligado como médico a comunicarle cualquier asunto relativo a su salud.” Este fue el inicio de una consulta realizado por un médico y amigo en nuestra condición de abogado y su inquietud frente a una postura poco usual de un paciente; situación que, en mis 30 años de ejercicio, más ha impactado y razón por la cual he profundizado el tema tan apasionante como lo es el de la responsabilidad civil del profesional de la salud. Tema amplio y complicado, sumamente complejo, pero solo trataremos por donde se inicia, esto es, el consentimiento informado. Que, por cierto, no es un documento o formulario que usted completa en la sala de espera de su médico, o algún cuestionario que un pasante o enfermera previamente leído le hace firmar, o un simple consentimiento, donde mutis equivale a aquiescencia. Tampoco es la evidencia perfecta del profesional de la salud (médico, enfermera, pasante, clínica y otros) para no comprometer su responsabilidad.

Y no es muchas cosas más, que a la ligera entendemos que es. Lo que si puede considerarse como consentimiento informado es, en un concepto global, UN PROCESO, donde el conocimiento exacto por parte del paciente de las causas y consecuencias de lo sugerido a fines de preservar o devolverle la salud es dado; o también es un conjunto de acciones que toman lugar a medida que usted se informa sobre un tratamiento y lo considera antes de aceptarlo, su firma en el formato es solo la comprobación de que se llevó al efecto.

Y es que debemos admitir que todo cambia, que el desarrollo y la información compartida también influye en este tipo de relaciones, donde en las pequeñas ciudades el gobernador, el sacerdote y el médico eran intocables y su actuación jamás señalada o cuestionada, incluyendo la forma del ejercicio de las profesiones liberales, donde el médico decidía de manera unilateral sin consultar al paciente, mucho menos a la familia y con licencia para incluso ocultar la debida información.

Desarrolladas las ciudades, desarrollados los derechos, ampliada y compartida a gran velocidad la información, se generan entre las relaciones, múltiples situaciones de diversidad de criterios y la relación médico-paciente no es para nada una excepción.

Es justo reconocer la contribución de la ciencia jurídica al área del ejercicio de la medicina, en este aspecto del consentimiento informado, pues más que un postulado ético, se ha logrado que no pocas legislaciones y jurisprudencias reconozcan su existencia y su debida regulación por leyes especiales.

Y se debe enfocar como beneficioso para la relación misma, no inclinada a favor de ninguno de los actores.

La doctrina es abundante, una muestra es lo que nos expresa el profesor Javier Tamayo Jaramillo, en su obra “De La Responsabilidad Civil, Tomo 11, Editorial Temis S.A, Santa Fe De Bogotá-Colombia, 1999, que: “mediante el consentimiento informado, el médico tiene el deber de informar a su paciente de los posibles riesgos que este acarrea, a los fines de que el paciente luego de estar consciente y entendible con la información aportada, pueda autorizar el acto médico.” Además, nuestra SCJ también se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el particular, por ejemplo, en su Sentencia No.2, de fecha 30 de enero del 2013, B.J. No.1226., estableció que “el galeno asume varias obligaciones frente a su paciente, a saber, entre otras: … b) la de informar previamente al paciente sobre los riesgos del procedimiento y de obtener su consentimiento previo.” Pero antes de continuar la presente reflexión, es necesario tomar en cuenta varios postulados legales que inciden e impactan de manera significativa, independiente a las normas del derecho común, a saber: 1. La ley 87-01 sobre el sistema de seguridad social que califica a los pacientes como usuarios y a los médicos y personal de la medicina como prestadores de servicios; 2. El artículo 84 de la Ley 358-05, sobre el Derecho a la Información: “Todo proveedor de bienes y/o servicios está obligado a proporcionar al consumidor o usuario en la etiqueta o soporte similar, una información, por lo menos, en idioma español, clara, veraz, oportuna y suficiente sobre los bienes y servicios que oferta y comercializa, a fin de resguardar la salud y seguridad de este último, así como sus intereses económicos, de modo tal que pueda efectuar una adecuada y razonada elección”; 3. Ley General de Salud No. 42-01, Artículo 28, letra J, de la referida Ley General de Salud No. 42-01, dispone: “Todas las personas tienen los siguientes derechos en relación a la salud: …j) Al derecho a no ser sometido a tratamiento médico o quirúrgico que implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento escrito… “ 4. Ley General de Salud No. 42-01, Artículo 28, en sus letras “h” e “i”, dispone que toda persona tiene el derecho a “decidir, previa información y comprensión, sobre su aceptación o rechazo de asumir el tratamiento”, así como a “la información adecuada y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; y a recibir consejos por personal capacitado, antes y después de la realización de los exámenes y procedimientos”; 5. Nuestra Constitución, en su artículo 53.- Derechos del consumidor. -: “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley.” Tomar en cuenta que, si el profesional médico realiza y cumple cabalmente con el deber del consentimiento informado, los riesgos son asumidos por el paciente, pero si obra en contrario imperio, mantendrá los riesgos a su cargo, lo cual hace de este proceso un elemento constitutivo de la falta preponderante y sustancial, y el fardo de la prueba de que se cumplió con dicho consentimiento informado está a cargo del profesional médico, es decir que existe una presunción juris tantum (hasta prueba en contrario), y por lo tanto debe aniquilarla.

En la segunda y última parte de estas reflexiones, veremos el comparativo con el derecho anglosajón y la aplicabilidad practica del consentimiento informado.