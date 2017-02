El populismo de corte nacionalista-aislacionista

Ricardo Pérez fernández

Existen razones claras de por qué el populismo, cuando considerado dentro del marco de las democracias occidentales, denota cierto carácter peyorativo. El populismo, tanto de derechas como de izquierdas, se inclina por vindicar lo popular y lo simpático, sobre lo necesario, lo responsable o lo correcto; elige el aplauso antes que los descontentos y aspavientos que tienden a desencadenar las decisiones de Estado que conllevan sacrificios colectivos. El populismo, se cobija en enardecidos cánticos revestidos de falsedad, ignorando o trastocando verdades incómodas e imponentes, siempre que esto desencadene efluvios de aprobación irracional.

Allí donde la política se ejerza con libertad existe el populismo, aunque su acreditación ideológica dependerá del contexto político-cultural de cada caso y de cada país. La actual crisis del modelo de la democracia representativa, que en esencia es la responsable de resultados electorales sorpresivos desde Grecia hasta los Estados Unidos, se ha manifestado en la forma del surgimiento de proyectos políticos populistas de corte nacionalista y aislacionista, que hoy amenazan con continuar registrando victorias en países como Alemania, Francia y Países Bajos.

Esta nueva ola se erige sobre la base de dos fenómenos, que entrelazados, han servido para dar identidad al adversario: la migración desde países en vías de desarrollo hacia países desarrollados, y la globalización.

En lo relativo a la migración, esta se da fundamentalmente por dos motivos; en primer término, se tiende a materializar entre aquellos que aspiran a mejorar sus condiciones económicas, y que deciden migrar hacia países desarrollados en búsqueda de mejores oportunidades; y en segundo término, suele ser una vía de escape para aquellos que buscan huir de crisis sociopolíticas, como las guerras y los conflictos civiles de distinto género. Empero, el neo-populismo de corte nacionalista y aislacionista da una lectura distinta al fenómeno. En sentido general, consideran que la migración es la responsable de la disminución de puestos de trabajo para los nativos, y del estancamiento de algunos salarios, en especial los de la clase media y clase media baja, al tiempo que también ven en esta, una amenaza permanente a la identidad socio-cultural de las naciones receptoras de estos inmigrantes (remítase al caso de Marie Le Pen en Francia).

Por otra parte, la globalización también admite múltiples interpretaciones. Este proceso, generador de interdependencias a escala planetaria, y que en términos culturales, políticos y sociales ha disminuido, en efecto, las barreras y las distancias entre los pueblos del mundo, ha dado paso a una economía global que persigue implacablemente la eficiencia y la maximización de las utilidades del capital, y que ha generado una arquitectura institucional de organismos y acuerdos que tienen como propósito regir la gobernanza mundial. Entre ellos, se encuentran entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y acuerdos como los de libre comercio que, en principio, prometen llevar al consumidor final, más bienes de consumo a mejores precios. Sin embargo, tal como sucede con la migración, el nacionalismo de estos días ofrece una lectura alternativa acerca de la globalización.

Esta, ha generado instituciones supranacionales que pretenden imponer sus designios a países soberanos, sin tomar en consideración los clamores de sus ciudadanos (véase el caso de Syriza en Grecia, y las razones del triunfo del Brexit), mientras que en lo económico, los tratados de libre comercio han producido una masiva relocalización de la mano de obra manufacturera ---la primera clase media que conoció el mundo, a raíz de la revolución industrial--- desde los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Es decir, que los primeros países en industrializarse y en alcanzar el desarrollo, hoy ven su sector manufacturero desvanecerse, y este desplazándose a países aún en vías de desarrollo (Estudie las razones de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos). Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en el año de 1990, 230 millones de personas en países en vías de desarrollo laboraban en el sector manufacturero; para el año 2014, estos eran ya 304 millones.

Esta nueva ola populista no es radicalmente distinta a las precedentes, toda vez que esta también ha identificado un adversario alrededor del cual construir su retórica maniqueista. En esta ocasión el enemigo ha sido la apertura, y las consecuencias que esta ha traído a sus pueblos. Al igual que todo el populismo, esta nueva versión nacionalista y aislacionista se fundamenta en apelar más a los sentimientos primarios que a la razón; apuesta a generarse adeptos leales recurriendo a la rabia y al miedo, y a las ansiedades y prejuicios que estas derivan. Sin embargo, hay algo distinto en este nuevo populismo, y eso es que, contrario a las olas anteriores que siempre fueron erigidas sobre elementos y situaciones pasajeras, un elemento estructural, y que plantea un importante reto para la humanidad, matiza el levantamiento de estos días: unos empleos que seguirán desapareciendo.

Los empleos que ya no serán

Como sucede con casi todas las crisis que perduran y se extienden, ya sean de origen social, político o hasta cultural, el populismo de nuestros días surge y se disemina al tener como trasfondo la detonación de una severa crisis económica. No fue sino hasta que la crisis financiera global, transmutada a una crisis económica global, que esta nueva ola de populismo, esta vez con ribetes nacionalistas y aislacionistas, asomó en occidente. El estancamiento, o la lenta recuperación de las economías de Europa y de Estados Unidos, sirvió como pasto fértil para aquellos que frenéticamente buscaban a los responsables: en Europa ha sido la apertura, la inmigración y las estructuras supranacionales de la Unión Europea; en Estados Unidos ha sido la inmigración y el libre comercio. No obstante, en ambos casos ---en Europa, nos referimos a sus países más industrializados---, resalta la tragedia que ha constituido para la clase media la pérdida sistemática de los empleos del sector de la manufactura. Y esto no solo será permanente, sino que empeorará.

A principio de los 80, cerca del 25% de la mano de obra empleada en el mundo desarrollado, lo estaba en la industria de la manufactura. Hoy en día, solo alrededor de un 13% lo está en ese mismo sector. Un trabajo publicado por la revista The Economist da cuentas de que en Reino Unido, país donde inició la Revolución Industrial, desde mediados del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, alrededor del 33% de toda la mano de obra empleada, se encontraba en el sector de la manufactura. Hoy en día, es así solo para un 10% de toda la mano de obra empleada. En Estados Unidos se registra una realidad similar: hace apenas unas décadas, más del 30% de la fuerza laboral se empleaba en la manufactura, entretanto que hoy, solo un 9% persiste en el mismo sector.

Pensar que lo anterior solo se debe a que la manufactura ha migrado hacia el mundo en vías de desarrollo sería un error, y las cifras así lo demuestran. Mientras que entre 1990 y 2015 la población mundial creció en un 33%, donde la mayoría de este crecimiento se dio en el mundo no desarrollado, la población de estos países empleadas en la manufactura solo creció un 30%. Entonces, ¿dónde han ido estos empleos? estos, han sido evaporizados por las cadenas de suministro global, por la robotización que ha traído el avance de la tecnología, por la automatización de procesos, por las aún muy mejorables impresoras tridimensionales y por el perfeccionamiento de la inteligencia artificial.

La manufactura, ahora suplementada por la revolución tecnológica y la del conocimiento, nunca desaparecerá, pero continuará reduciéndose hasta los mínimos permitidos por el avance de las tecnologías, y de conformidad con las exigencias del capital despiadado que siempre apunta a engullir mayores utilidades.

¿Acaso no saben esto Donald Trump, Nigel Farage o Marie Le Pen? Claro que lo saben, pero recuerden que el populista no apela a la razón, sino a los sentimientos, y que en la búsqueda del aplauso de aquellos que los creen sus salvadores, se decantan por promesas y gritos de guerra vacuos e irrealizables, en lugar de asumir el poder con la responsabilidad que implica ser influyente y decisivo en tiempos de tanta incertidumbre y convulsión. Al menos sabemos que para los populistas, no hay reservados capítulos gloriosos de la historia.

