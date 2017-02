Musulmanes y Congreso PLD

Aristófanes Urbáez

“El patriotismo es un sentimiento de amor a la patria, al país donde se ha nacido, su tierra, su paisaje, sus tradiciones y sus gentes”.

—Juan Bosch—

*A Mi Emperador de San Cristóbal

Quiero advertir que yo no estoy en “guerras de civilizaciones”. Y lo declaro porque un amigo me mandó una especie de códice en que aparece lo que él llama todos los ‘defectos’ de los musulmanes y de los árabes No soy un “caco cuadrado” para que nadie me adoctrine, pues ni he violado a nadie, no soy Caín (no he matado hermanos); no he robado (¡pruebas!) y cada día le pido a Dios (o como se llame en otras lenguas) que me haga mejor; que este mundo es un enredo de locos, pero que mantenga mi corazón limpio, que trate de que la maldad que veo a diario no me envenene el alma, que me dé paz, fe, amor hacia los míos y los otros y que jamás me permita ser avaro, sino practicar la caridad, porque uno dice cosas (mis hijos me dicen que no las diga, pero para mí es una satisfacción porque las he leído en los clásicos) que la gente sentimental, de corazón noble, si las oyen, lloran. Todos hemos pasado “crujías”. Ayuné un sábado porque sufrí una humillación tan grande que lloré como un niño. Después me acorde del filósofo: “el dinero sólo sirve porque nos evita la humillación al no tenerlo”.

2.- Los musulmanes

Pasada la digresión, me acordé del amigo que me mando la filípica acerca de los defectos de los musulmanes.

La sharia, los derechos de las mujeres, la humillación que los países musulmanes ricos cometen contra los otros musulmanes, la jihad, los actos de terrorismo, sus cárceles terroríficas, el odio que se tienen las diferentes ramas de los descendientes de Mahoma, las pedreas a las mujeres infieles, las leyes de casarlas contra su voluntad desde niñas. Todo eso lo reconozco.

Pero no son todos los musulmanes y árabes que son malos o de Al Qaeda, aunque todos los gobernantes árabes son criminales.

Dicen que la única democracia es la de Israel, yo creo que la de Irán funciona y van a elecciones y lo mismo pasaba antes en el Líbano. Y hay que tomar en cuenta quién fue que repartió esos países a sus ganas y medidas (Occidente). Kuwait le ofreció 4 mil millones a Egipto para que Mursi no vuelva. Y tengo un argumento irrebatible: si es verdad que EEUU y Occidente llevaron la “democracia” a Libia, Egipto, Siria, Yemen, Arabia, Jordania, Los Emiratos, Pakistán, Afganistán, Túnez, Argelia, Marruecos; quienes lo pregonan, sólo tienen que mudarse para allá. ¿Por qué no lo hacen? Las cosas, hermano, no son tan simples, ni de juguetes.

Mientras, aceptemos los buenos, los que luchan por arreglar las cosas de este mundo para dejarlo mejor que como lo hallamos, sean gringos, venezolanos, argentinos, árabes, franceses, de Burkina Faso, de China, de Japón, de Filipinas, y dominicanos, vale. Los buenos están en todas partes. Ahora si se imponen los malos con sus capitales de casinos, espiando al mundo y comprando mercancías con dinero electrónico-ficticio, el planeta Tierra está feo para la foto.

3.- El Congreso del PLD

Ni Danilo, ni Leonel, ni el Comité Político van a renunciar del PLD. El pragmatismo, la cohabitación, la incomodidad con que ha gobernado el PLD con los aliados, no han impedido que se haga un trabajo que los únicos que no reconocen (aunque cobran en el Gobierno) son de otros partidos; “canalla mediática” de envidiosos, resentidos, odiadores que jamás entenderán este país.

Pero ese PLD el próximo “Congreso”, tiene que alinearlo y balancearlo “porque ese no es el PLD de Juan Bosch”. Aunque haga muchos actos patrióticos ese PLD le ha hecho concesiones vergonzosas a los enemigos de la patria, a los imperios; ese PLD ha creado una “camada” de vivos que hoy gozan de la “dulce vita”; ese PLD ha perdido la inocencia, la disciplina y la mística y la fuerza moral para mandar a callar a los malandrines (que hoy hacen marchas privando en impolutos y les sacan la lengua). No es lo que dicen los enemigos porque el mismo. Don Alejandro Grullón afirmó que este no es el país de 20 años atrás (y eso lo hizo el PLD desde sus gobiernos). El PLD tiene que pagar la deuda social y como dice Montalvo, quien la haga, que la pague; ni tiene, dice Reinaldo, hacer marchas; sino trabajar por los más pobres.