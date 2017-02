De la Patria

Manuel Fermín

Siempre he oído al doctor Marino Vinicio Castillo decir que “a la Patria no se le sobrevive”. También leí de William Faulkner que se preguntaba: “¿Merece sobrevivir este país?”, enojado ante la mutilación de un joven negro en USA por silbar una mujer blanca en 1955 (Mississippi), y todo parece indicar que en la República Dominicana que vivimos hoy habrá que expresarse en los términos que lo hizo el magnífico y laureado escritor norteamericano para entender que no es posible que siga adelante una nación con el desenfreno y la degradación moral por la que nos encaminamos.

En tanto la expresión del doctor Castillo busca salvar la Patria del despeñadero final; de evitar que ella muera, que no logre salir del pronóstico reservado y todo se fatalice en su contra. Que esto no suceda porque algunos dominicanos han caído en la simplificación y en la traición, en vez de hacer el esfuerzo de comprender que es un peligro para el Estado dominicano ver sus fronteras y soberanía agredidas; y, peor aún, cuando a los que la defienden se le imputa la xenofobia, producto del beneficio de la emboscada del populismo y la demagogia. Donde abundan las falsedades contra quienes trabajan por su defensa; ¡despreciamos a los que invocan soberanía, que no existe! Así tan ufanos se expresan los traidores; una prosapia de corte entreguista, y ante una actitud deliberadamente antinacional sería una negligencia intolerable sobrevivirla. Hay que castigar al justificador y al contemporizador de esa componenda.

Ahora la reflexión de Faulkner por tantas víctimas ocasionadas por la incomprensión oportunista en ese Sur racista de los Estados Unidos, donde se institucionalizó la complicidad por hipocresía o estupidez y en lo que respecta a nuestra nación, parece que tendremos que reflexionar en que sus instituciones se deterioran a paso rápido en unos momentos en que estos no pasan por su mejor momento. El reconocimiento de esta realidad viene siendo un proceso triste, que no se vislumbra que toque fin. La justicia dominicana cada día más degradada. El presidente de la Suprema Corte de Justicia nos pone de manifiesto que el problema grave que enfrenta el Poder Judicial es de presupuesto, y hechos todos los análisis de ese importante poder del Estado no me cabe otra expresión de que su verdadero y grave problema es ético; que es un problema moral. Que el ejercicio de juez es vocacional.

Esa falta de institucionalidad judicial en donde el delito no recibe castigo, es decir, toda una actitud de claroscuro en donde toda la dinámica social se precariza y nos volvemos primitivos conduciéndonos a la intransparencia y la impunidad, son los grandes males del país. Ahí se acomodan plácidamente el latrocinio, el canonicato, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia común, la cortesanía, la vulgarización de la cultura popular, el debilitamiento de la autoridad, violencia doméstica, drogas… No falta de nada. Todos estos son los ingredientes de la demolición del país. Si la República Dominicana continúa así tendremos que hacernos dueños de la expresión de Faulkner: “¿Merece sobrevivir este país?” Habría que eliminar toda esta toxicidad, esta cultura de la incultura en que estamos viviendo en la República y poder hacer uso de la noble y patriótica expresión de no sobrevivirla.

Es en el contexto de esta batalla sin escrúpulos de nuestros políticos y empresarios por el poder lo que ha propiciado esta suerte de guerra sucia contra las instituciones nacionales. Pero esta situación todavía se agrava más cuando entre sus autores hay quienes han jurado defender la ley y proteger la nación. El contubernio intolerable de traición a la confi anza ciudadana. En este marco, el más simple de los ciudadanos podría manifestarse como lo ha hecho el intelectual norteamericano.