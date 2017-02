‘Corruptour’: educar con turismo familiar

Raúl Pérez Peña (BACHO)

El ‘Corruptour’ es una iniciativa no lucrativa, orientada a educar con turismo familiar en días no laborables, para iniciarse el domingo 26 de Febrero a las 10:oo am, desde el Altar de la Patria, con un recorrido por diversos puntos emblemáticos para el crecimiento ético y ciudadano.

El Corruptour identifi cará íconos de la corrupción prohijada por la partidocracia dominicana y las siglas que han gobernado. El itinerario a recorrer agotará máximo 8 horas.

Conocidos focos de corrupción provinciales, deberán proyectarse en video en el autobús, lo mismo que en escuelas y en salas de conferencias.

Luego, sábados y domingos se visitarán objetivos como Punta Catalina. Para que no se borren de la memoria colectiva.

La corrupción ensamblada por partidos politiqueros ha carcomido hasta lo irreversible la Administración pública. Se trata de un crimen de lesa patria que afecta varias generaciones.

El peor daño es obra de los gobiernos del PLD. Esto ha despertado la conciencia social en la población dominicana que ya reacciona con indignación, sin rodeos.

Esta semana condenaron en Brasil a 8 años de prisión a Joao Santana etiquetado publicista, denunciado con grave responsabilidad en operaciones de lavado de dinero vinculadas a Odebrecht.

Medios de prensa de Brasil e investigadores vinculados a las autoridades judiciales han dicho que pueden destaparse importantes revelaciones en torno a las operaciones fraudulentas de la corporación Odebrecht en República Dominicana.

Se sabe que Joao Santana fue un cercano asesor de Danilo Medina, en la campaña por su reelección presidencial.

Los escándalos de corrupción abarcan los sucesivos gobiernos. Pero los del PLD han sido los de más altas cifras en el latrocinio.

Eso explica la presencia física y/o respaldo moral de una alta proporción poblacional que manifi esta su esperanza de vivir el colapso de la impunidad.

El aparato morado para archivar expedientes, evadir pesquisas y prolongar procesos judiciales se manifestó ahora con el repugnante plazo de 8 años otorgado a la sobornadora Odebrecht para pagar una cuestionada suma por sobornar funcionarios pero omitiendo los nombres de los sobornados.