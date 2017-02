Libertaria no libertina

Yvelisse Prats Ramírez De Pérez

Soy católica. Lo fui desde niña, nací y me eduqué dentro de esa cultura religiosa que imperaba en la época.

En mi casa primaba el respeto a la diversidad, a la libertad de criterios.

Papá era libre pensador, anticlerical como típico masón decimonónico; mi abuela rezaba ante viejas imágenes y mamá iba a misa los domingo, y yo con ella. Más tarde, adolescente, fui Hija de María.

He conservado voluntariamente elegida, mi fi liación católica, con más entusiasta convicción después de la asunción de Francisco como Papa, cercano, humano, pastor, más que pontífi ce.

Por lo que trata este artículo, debo sumar otra convicción a mi perfi l identitario: soy católica y FEMINISTA.

Y soy ambas cosas sin confl ictos internos, ni contradicción que me turbe.

El catolicismo, sobre todo después que Vaticano II y Puebla rescataron su ínsito humanismo es IGUALITARIO.

Dios ama tanto a pobres como a ricos, negros y blancos, amos y jornaleros. También, por supuesto, a las mujeres, mitad de la humanidad que da sentido al concepto FAMILIA.

Cuando, en lugar de enviar a su hijo al mundo hecho hombre, lo encarnó en María, honró nuestro género.

“Dios no es sádico”, así se titula una obra de uno de los seguidores de la Teología de la Liberación del pasado siglo XX. No es Él quien creó los falsos criterios de supuestas defi ciencias, la asignación de prioridades injustas, la subordinación, la opresión, la explotación de las mujeres.

Fue el capitalismo, que califi can de “salvaje” los últimos papas, el que en su fase inicial, cuando la propiedad privada separó lo MÍO de lo NUESTRO, el que decretó la hegemonía del varón, haciéndolo dueños de las mujeres y de cuanto en la comunidad familiar se produjera, los hijos también.

El feudalismo no solo mantuvo esa situación, sino que le agregó perversas humillaciones, por ejemplo el “derecho a pernada”, desfl oramiento de doncellas por parte del ‘señor feudal’.

Desde allá hasta ahora, todavía hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres hemos sido tratadas como seres inferiores, “de pelo largo e inteligencia corta” como nos califi caban Arthur Schopenhauer, aunque en la historia se escribían de mala gana los nombres de Juana de Arco, Isabel la Católica, Madame Curie, y más recientemente, aunque no me cae bien, el de Ángela Merkel, Fu¨hrer económica de Europa.

Como sucede, tarde o temprano con los oprimidos, las mujeres fuimos organizándonos para luchar contra la abusiva e injusta discriminación.

Hubo precursoras, como Olimpia de Gauges, Emmeline Pankhurst, Flora Tristán. Debe reconocerse que hubo también hombres, intelectuales y políticos que dieron apoyo a la causa.

Como la política, arte y ciencia del poder, lo decide todo, optamos por exigir, lo primero, el derecho a votar, y surgió el Movimiento Sufragista.

En una pelea desigual, sin tregua, hemos ido avanzando lentamente: Año de la Mujer de la ONU, 1975, en Beijin; ese gran hallazgo que fue el concepto de EMPODERAMIENTO.

Ha habido convenciones, leyes, pero no han rozado aun ni siquiera la piel de la extrema, abrumadora situación de desamparo y desigualdad de las mujeres en muchos países del Oriente.

Se ha recorrido un trecho, se han templado los ánimos, muchas hemos ido descubriendo que sí podemos, pero, fi era, desafi ante, se mantiene la desigualdad, y contra ella, porque es impiadosa, violadora de principios religiosos, morales y humanos, es que se construye la IDEOLOGÍA DE GÉ- NERO. Una fi losofía que reivindica nuestros derechos como ciudadanas.

Solo la participación de la mujer en la sociedad da sentido pleno a la democracia como sistema político y como forma de vida civilizada.

La ideología de género es, la conceptualización que guía las luchas, no solo legítimas, sino éticamente imperativa, para que en las iglesias, en Naciones Unidas, en las casas, escuelas, en los hogares, se pronuncien palabras como armonía, paz y amor.

Sé que nuestro Papa Francisco es pastor, que ama todas sus ovejas, sin discriminación, paladín de libertades, y por tanto, hacedor de milagros de paz; por eso me atrevo a explicar como católica y como feminista: la ideología de género no es libertina, sino libertaria. Las mujeres no queremos ser objetos de usos, abuso, hasta de feminicidios.

Si algún movimiento extremo de mujeres “made in USA”, desvirtuó nuestra lucha libertaria, esa falsa interpretación ha sido superada. No queremos ser hombres, ni actuar como ellos, que mantienen al mundo en guerra. La ideología de género que es el feminismo quiere, como el Papa Francisco, PAZ.