Luis tapó la gotera

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do / @orlandogildice

LA GOTERA.- El PRM ahora y el PRD desde siempre se acostumbraron a celebrar sus misas de aniversario en el templo de Las Mercedes, que los párrocos se toman el derecho de aleccionar a uno y otro colectivos. Es la única herencia de José Francisco Peña Gómez que ninguno de sus seguidores reniega. Ahora se supo que Luis Abinader hizo una visita sorpresa y resolvió el problema de una gotera, que no era la de Juana, pero que igual dificultaba los servicios religiosos que allí se ofrecen. Abinader, por lo visto, no es un político de solo rezar, sino de llevar a cabo la obra. Aunque el dato es revelador. Generalmente es el gobierno que se ocupa de acondicionar las iglesias, lo mismo que hace con los estadios, pero no la parroquia de Los Franciscanos. Como Los Capuchinos se identifican con los perredeístas y con los perremeístas, estos asumen la tarea. Se acabó, por tanto, lo de llover adentro y escampar afuera del año pasado, y ese gesto de Abinader no solo lo honra, sino que le fue reconocido. El fray (Kelvin Acevedo), o es muy agradecido o muy indiscreto, pues es posible que Abinader quisiera que la mano izquierda no sepa lo que hace con la derecha…

EL PÚBLICO.- El cura de Las Mercedes, además de tomarse confianza, es muy observador. El público de la misa le era conocido, pero por lo mismo advirtió que era muy adulto, tal vez de la tercera y cuarta edades. Que los jóvenes brillaban por su ausencia, y si acaso el nieto de Hipólito Mejía, y supuso una situación que no solo golpea los ojos, sino la realidad interior del PRM. El consejo de ancianos no solo orienta, ejecuta, y lo hace porque no permite el natural relevo. Lo de mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo es agua pasada, y el molino tiene desperfectos, y con piezas fuera de época no podrá producir trigo suficiente para suplir sus propias necesidades. Desde la semana pasada, y más en Santiago, Hipólito Mejía y Luis Abinader anduvieron tan cerca el uno del otro que ni que fueran padre e hijo, y si por ellos fuera en el PRM no existiera dificultad interna. Aparentemente es tanta la armonía que ni música de partitura. Pero solo entre ellos y de cara a la calle, que adentro el agua hierve, y como sucede entre caníbales, uno tendrá que ir a parar a la olla…

LA SERPIENTE.- Quienes quieran hacer justa apreciación de lo que llevo dicho, solo tienen que atender la homilía civil, la política. Andrés Bautista habló de “la serpiente de la división”, y la expresión despierta interés, y no solo por la palabra división. También por la palabra serpiente. La metáfora perfecta, pues fue una serpiente la que llevó perdición al Paraíso. Bautista no hubiera mencionado esas palabras si la unidad en el PRM fuera una fortaleza inexpugnable.

Pero nada más fuerte que el inconsciente, y se proyectó.

La unidad es débil, es frágil, es vidrio Belén. ¿Cómo puede hablarse de división en el partido Moderno si el partido Moderno es un producto de división? Además, decirlo en una iglesia y en una misa de conmemoración de su segundo aniversario, y en un año que como el 2017 será de prueba.

La renovación se supone algo más que un punto de agenda, o una ocasión impuesta por los estatutos. Es una prueba nacional, igual a la que hace Educación a los alumnos de determinados cursos, y se tiene comprobado que no es fácil la promoción…

INOCENTES NO.- Lo interesante es que en política las palabras no son inocentes, incluso dichas por el inconsciente.

Cuando Andrés Bautista habla de “la serpiente de la división”, no está haciendo una advertencia, sino poniendo sobre el tapete una estrategia. La suya, o la del alto mando, con la anuencia o aprobación del liderazgo de la organización.

Como la serpiente está disimulada en la maleza, y actúa con sigilo, lo mejor es que no haya manzano, y menos cargado de frutos. Conviene dejar las cosas como están, ya que los riesgos son inmensos y el peligro real. Si se prohíbe promover candidaturas a nivel presidencial ¿por qué permitir las de rango inferior? Además, queda claro que si no se mueven los principales, los del montón se cruzarán de brazos. Hipólito Mejía pone distancia, al decir que nadie cuente con él para acceder a posiciones, pero sabe lo que hay y lo que viene: un gran acuerdo que anule las posibilidades de las bases y confíe todo el poder interno al liderazgo superior. Hipólito Mejía y Luis Abinader mayoría aplastante, como dicen los cursillistas de Cristiandad, y en el paquete se cuelan Andrés Bautista y Jesús Vásquez…