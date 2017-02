Pinceladas de la Política Exterior de EEUU

Juan Guiliani Cury

Fue finalmente confirmado el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos del gabinete del presidente Donald J. Trump. Se trata del empresario petrolero Rex Tillerson, principal ejecutivo de la multinacional Exxon Mobil. El Senado norteamericano aprobó por 56 votos a favor y 43 en contra la designación de Tillerson. La nominación para la alta posición del gabinete había sido muy bailoteada con diferentes candidatos que aspiraban a esa posición entre ellos el ex alcade neoyorquino Rudy Giuliani, a quien aparentemente se le había prometido dicho cargo en el proceso de la campaña.

El nuevo titular quien no cuenta con experiencia en manejo de temas de políticas exterior en momentos de que Estados Unidos y la administración Trump, empieza a enfrentar una serie de medidas y protestas entre las que se pueden citar por un lado, la restricción temporal migratoria a siete países de origen árabe y persas de creencia musulmán a través de ”rdenes Ejecutivas, como también ha sido, la rápida retirada del Acuerdo de Asociación y Cooperación Económica Transpacífico, y la eventual revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito en 1993 entre México, Estados Unidos y Canadá. Tillerson también tendrá que enfrentar la suavización de las relaciones ruso-norteamericana, como definir el rumbo de la política norteamericana de su vecino antillano Cuba, países que decidieron descongelar sus tensas relaciones el 17 de diciembre de 2014. En cuanto a la política estadounidense con su socio y aliado la Unión Europea, el inquilino de la Casa Blanca, se reunió ya en Washington, esta misma semana, con la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, con quien discutió el proceso de salida del Reino Unido del bloque europeo y que se conoce como Brexit. Al nuevo incúmbente del Departamento de Estado, se le atribuye buenas relaciones personales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desde que ocupaba la primera posición ejecutiva de la petrolera norteamericana. Rusia es un importante productor de gas y petróleo y no pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) esta última con sede en Viena. Con relación a sus relaciones con América Latina y el Caribe, aparte de la promesa de Trump de construir un muro de 3, 100 kilómetros a lo largo de la frontera méxico-norteamericana, la nueva administración de Trump no ha definido hasta ahora una posición de política exterior con la demás países de la América Latina y el Caribe, salvo la súbita disposición dictada hace un par de días de endurecer los trámites de visado norteamericano a ciudadanos argentinos.