Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

También el profesional del Derecho tiene su día y qué interesante es poder decir que también hay profesionales que por vocación o debería ser por vocación, y también por preparación, profesionales del Derecho, de defender los derechos de la humanidad.

Nosotros en el Siglo XX dimos un gran paso, se tomó mayor conciencia de lo que son los Derechos Humanos, ya en la antigüedad los filósofos griegos, los pensadores griegos, Jesucristo, tomaron entre sus manos al ser humano y a sus derechos, pero la mayor conciencia se tomó en el Siglo XX con la declaración de los Derechos Humanos, fue un gran paso.

Evidentemente, como todo instrumento en la vida, también se ha abusado de esa carta de los Derechos Humanos.

El defensor del Derecho ha de defender al Derecho, por hoy se defiende también el derecho del no nacido, tiene sus derechos y necesita su protección y está claro y especificado, al defensor del Derecho, al profesional del Derecho queremos animarlo a que viva su profesión, y que no lo haga por negocio, sino por vocación, llamado, en medio de la humanidad y de este pueblo, a defender los derechos de los seres humanos, no importa su condición económica, social, sexual o su edad, los Derechos Humanos nacen desde el mismo momento de la concepción de un niño, de una persona, sea hombre o mujer.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.