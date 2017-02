Acerca de la calidad de la gente

Aristófanes Urbáez

*El que tenga miedo que no lo diga; yo no. Como todo, Pepín Corripio tiene lados negativos y positivos. Su parte buena es que les da libertad a reporteros y escribidores para que digan lo que desean sin censura (recibe muchas quejas, pero es el precio que debe pagar por haber escogido comprar medios de comunicación). Esto me permite decir que un señor venezolano (Portillo), pide a cada rato por aquí que hay que tumbar al gobierno corrupto de Venezuela (no será la envidia de que el país sudamericano tiene más oro, diamantes y esmeraldas que todo el mundo, incluido Colombia, aparte del petróleo), los venezolanos dicen de él que es un enfermizo ‘bachaquero’, huido, y lavador de dólares. Es más, dicen que él y Montaner son los protagonistas de la última novela del último,“Tiempos de canallas”. Habría que ver, dice este escribano, qué han hecho por alguien que no sea su falsa verbosidad. Yo les digo a estos ‘odiadores’ de la revolución chavista, que a RD la dejen tranquila, que sólo ha recibido cosas buenas de Venezuela, como Petrocaribe.(a.u.)

1.- NO HAY COSA RECONFORTANTE, como leer u oír conversar a personas inteligentes, y sobre todo a una mujer, que siempre, siempre, debe conservar la ternura, la sensibilidad y la compostura; y si tiene talento, es el súmmum de la feminidad. Es lo que me pasó con alguien que no conozco. Carolina Cruz de Martínez, que me tropecé en este LD con un artículo: “Vida y deporte; deporte y vida”, que me penetró los intersticios del alma. Lean el ejemplo:

“Cuando nos toca desconectarnos de esta vida natural, y partimos hacia lo desconocido, lo invisible, lo que nadie ha podido humanamente verificar, a todos nos genera incertidumbre, temor y dolor. Incertidumbre porque no tenemos control de lo que pasa una vez el corazón se detiene; temor porque no sabemos que nos depara el más allá, y dolor porque quisiéramos poder ser inmortales como Munra, el personaje malvado de los muñequitos Thundercats.

El deporte es como un simbolismo de la vida, donde cada jugador tiene una función dentro del equipo que le toca. El juego tiene sus reglas y procedimientos. Si el jugador lo asume y lleva a cabo las reglas sin romperlas le irá bien y podrá obtener la victoria. Si el jugador violenta las reglas y comete una barrabasada, entonces solo le depara derrota y un average mediocre, y si eso se convierte en un patrón, hasta corre el riesgo de que le den de baja.

La vida es el deporte más intenso que todos jugamos y enfrentamos. Aunque es un juego de decisiones individuales, siempre habrá un contexto de equipo porque no nacemos y nos criamos solos. El núcleo familiar se constituye en el primer equipo del cual se es parte, y los padres son los primeros entrenadores. Los hermanos son los compañeros de equipo con los cuales se aprende a interactuar, convivir, compartir y jugar saludablemente, y en ese escenario se desarrollan los primeros rasgos de personalidad, temperamento y carácter de los integrantes de ese equipo llamado FAMILIA.

PRIMER EQUIPO: Un jugador que desde chiquito no se somete a sus primeros entrenadores (padres) va a tener problemas con figuras de autoridad. Sino se somete a esos que ve, que lo cuidan, alimentan, visten, menos se someterá a uno con quien no tiene parentesco alguno. Un jugador que desde chiquito muestra acciones egocéntricas, individualistas y yoístas, debe ser entrenado con miras a ser convertido en un jugador de equipo. Un jugador que muestre ser caprichoso, que patalea y refunfuña cuando no se le dan las cosas que como él quiere, debe ser entrenado para que aprenda a ser agradecido con lo que se le da y no se acostumbre a lograr lo que quiere por manipulación.

Cada uno de nosotros es un atleta o deportista de la vida.

No necesariamente tenemos que tomar una pelota, un bate o unos clavos para jugar este deporte. Si desde pequeño no se nos entrena correctamente, formando un carácter disciplinado y un espíritu enseñable, ni en una cancha ni en una oficina tendremos un promedio o puntuación que sirva.

Hay denominadores comunes en casi todos los atletas que fracasan y uno de ellos es que nunca ajustaron su oído a escuchar disciplina y consejo. Aún aquellos que en el terreno han logrado sitiales de éxito, si solo escuchan la parte técnica de la disciplina que practican y cierran su corazón a escuchar asesorías en otras áreas de vida, están destinados al fracaso. Una cosa es el tecnicismo y las mecánicas en la cancha, o el terreno de un juego, y otra el tecnicismo de ese partido llamado VIDA”.

2.- ESTOS DOS PÁRRAFOS, del artículo entero, son suficientes para que caigamos en la simbiosis que la señora Cruz de Martínez, única, hace del juego de la vida, la pelota y Dios.

¡Fabuloso!