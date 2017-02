Busco el eclipse Odebrecht

Alfredo Freites

Estoy escaso de temas. Ya Odebrecht parece que dio todo cuanto tenía porque luce empantanado. Es urgente que salte a los medios un escándalo que supere la oferta de soborno para tener de quien o de qué hablar. El aburrimiento ya destila hastío. Cansa tanto hablar de lo mismo. Sabemos que la cuestión de los 92 millones de dólares está en callejón sin salida pero la vida debe continuar.

No podemos pasar todo el tiempo hablando de lo mismo. Ya discurre un mes y no hay presos. El tiempo pasa y no hay un fi scal especial para el caso, ni un juez instructor. Mientras en el resto del mundo el show alcanza a niveles de nombres sonoros a las rejas y en Brasil hacen un recorrido turístico por la ruta de Lava Jato, aquí hay una calma chicha. No sopla brisa de escándalo. La justicia está de Semana Santa.

Necesito un gran escándalo que tape a Odebrecht. Confi eso que no me conformo con que el periódico El País de España publique que Ángel Rondón tiene negocios de agua turbia que se lleva el río asociado con gente de allá.

“Hasta el momento La Conserjería de Presidencia de la Comunidad ha declinado pronunciarse sobre las acusaciones que pesan sobre el principal socio de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II en el país caribeño o sobre el futuro de AAA Dominicana”.

Así que sobre eso tampoco tengo mucho que hablar. Cuando se nace martillo del cielo caen los clavos. Rondón está de moda y hasta podría, como los artistas, cambiarse el nombre a Expiatorio Cómplice. Un intérprete que callando hace su mejor papel. Como un mimo. Los dedos lo señalan pero sigue sonriente en su mudez. Tiene fe en que el tiempo es efi caz medicina.

Soplar el calendario está en su agenda.

Algo podría surgir que cambie el curso de los acontecimientos.

El fi scal Jean Rodríguez debe estar igual que yo, buscando un tema gordo que le quite presión a la indagatoria.

Yo quisiera algo como que el PRD se salga del gobierno disgustado porque no le dieron la Liga. No importa que eso no estuviera en el menú ni que su alianza fue muy temprana para hacer peticiones o reclamos. Si no se va, podemos inventarlo. O que Hipólito lance su candidatura. Un temita. Cualquier cosa. Que Margarita se tire.

Oooooaaaauuuuhh! (bostezo).

Odebrecht apesta.