Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: ‘Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!- a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones’”. Lc. 2: 34, 35.

Se me hace un nudo en la garganta, me conmueve el alma, me consterna esta frase dirigida a María, cada vez que la leo: “¡Y a ti misma una espada te atravesará el alma!”. Esa sentencia de dolor. Ese anuncio sobre lo que pasaría a Jesús, el hijo de Dios, sí, pero el hijo de María. Imagino a María cuando Simeón le dijo esas palabras y pienso que la espada ya iba en ese momento atravesando su corazón.

Pienso como madre, necesariamente.

Es que Jesús era ser humano (no solo Dios), era carne de su carne, era el niño que llevó en su vientre, el que amamantó, el mismo que corriendo se cayó y ella se lanzó a abrazarlo llena de susto; fue el que la llenó de pánico cuando desapareció y luego encontró “quitado de bulla” predicando en un templo. Jesús, el hijo de María. ¡Qué impresión debió darle esa profecía que la llevaría al máximo sufrimiento que pueda tener una madre: ver a su hijo incomprendido, escarnecido, burlado, escupido, pateado, difamado, golpeado, crucificado.