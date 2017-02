Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hoy es el Día Internacional del Abogado, y me quiero referir a ese grupo de la sociedad de abogados, que son los cristianos, los católicos y no católicos, y quiero decir y ver cómo los abogados se han puesto y han asumido su papel de laicos en medio de la sociedad, no como cristianos, sino por ser abogados, y uno de los roles que están haciendo es salir en defensa del no nacido, como abogados, desde el punto ético y jurídico.

Es muy interesante esta posición; el abogado, católico o no, debe defender en conciencia lo que ve que son los derechos de los demás y debe defender lo que son las constituciones de los pueblos, las leyes de los pueblos. Los abogados católicos han querido asumir, como laicos, estoy repitiendo, la defensa de los derechos de los seres humanos, de las personas, sean cristianas o no, como en este caso la defensa pública y clara de lo que dice la Constitución Dominicana respecto a la vida, desde el mismo momento de la concepción.

Por eso, el abogado tiene ese papel en la vida, y el abogado católico también tiene el papel en la vida de defender verdades, derechos y defender lo que es su conciencia y cuidarse de no vender su sabiduría y sus conocimientos por cualquier cosa, ya sea dinero, poder o placer.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.