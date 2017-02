Yadira Morel

yadira.morel@listindiario.com

Pregunta.

Doctora, tengo una situación muy difícil con la manutención de mis hijos. Su padre es residente de los EEUU y no cumple con sus obligaciones. ¿Puedo ir al Consulado para resolver este problema?

Repuesta. Claro que no, el Consulado no tiene jurisdicción para resolver esa situación. Usted debe acudir al Consejo Nacional de la Niñez o al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes que sí tienen jurisdicción para reclamar manutención de menores.

Pregunta. ¿Puede una persona deportada solicitar visa de paseo?

Repuesta. Claro que puede, que se la otorguen es otra cosa, depende de las razones de su deportación si la misma fue por delitos graves como felonía o si fue por presencia física indocumentada, en cualquiera de los casos usted tiene que demostrar vínculos familiares y económicos en el país.

Pregunta. Tengo visa de turista, ¿tendría algún problema si doy a luz a mi bebé con esa visa?

Repuesta. No necesariamente, sin embargo la visa de turista es para pasear en Estados Unidos, pero si la persona paga el parto no debiera tener ningún problema ya que no se convirtió en una carga pública y es aconsejable viajar con la documentación que avala el pago.