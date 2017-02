Dos pariguayos famosos

Alfredo Freites

alfredofreitesc@gmail.com

Los norteamericanos que nos invadieron en el 1916 hacían fiestas en su legación a la que asistían lo más granado de la sociedad. Los jóvenes dominicanos no invitados se quedaban goloseando las lindas chicas, que ataviadas de lujo, bailaban con los integrantes de la soldadesca de ocupación. Solo les quedaba eso. Los nombraban “party watching”, brecheros en la fiesta. El término evolucionó al “pariguayo” de nuestros días.

El pariguayo para el criollo es un tonto, tarado, bueno para nada, pendejo, cobarde. Estúpido. El que viste desentonado y hasta el lento al hablar así lo apodan. En las escuelas y barrios el mote acompaña a muchos tímidos jóvenes que por diversas razones no se integran. Ahora hay definiciones psicológicas y hasta sajonas, como ser un “nerd”.

El llamar a un ser humano con un mote peyorativo es parte de la discriminación. Hay una tendencia hacia la segregación que ahora toma altos vuelos en Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump quien cree que latinos, negros, musulmanes son indignos de ser parte de su país.

Los muchachos también fuimos o somos parte de ese estilo. Subestimamos a los demás. Los descalificamos subjetivamente. Nos guiamos por percepciones. Como manada somos víctimas de la manipulación. Los lanzados, aventureros o bravucones son los que se deben tomar en cuenta. Los tipos estudiosos son aburridos.

De esos temas conversé el domingo con el humanitario doctor Fernando de la Cruz Acosta, cirujano reconstructivo y estético. Somos del mismo barrio y tenemos historias que coinciden en su punto de origen. Él practicaba béisbol en el Parque Cervantes, frente al Mar Caribe, yo en un solar en el malecón esquina calle Sánchez.

Los que no jugaban pelota eran unos pariguayos. Él conoció a dos que recuerda muy bien porque tenían una vocación similar aunque anatomías distintas. En el colegio La Salle estaba el flaco y largo que podía ser buen primera base, pero prefería pasar el tiempo tocando guitarra. El otro, un tanto gordito, pasaba indiferente ante los peloteros cuando iba a sus estudios en el Conservatorio frente al parque Hostos. Quizá ellos no sabían que eran dos pariguayos, blanco de la burla de sus amigos. Se chismeaba que perdían su tiempo con la música en vez de jugar. Claro, total, no eran más que dos maletas. Era mejor así. Nada se perdía. Los pariguayos Juan Luis Guerra y Michael Camilo siguieron con su música.