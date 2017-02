Heddel Cordero

La campaña que desarrolla el Gobierno mostrando algunos escalofriantes accidentes de tránsito, que como fruto de la imprudencia suceden en calles y carreteras del país, es publicidad oficial útil que debería ser permanente.

Los recursos que se invierten en este tipo de publicidad son justifi - cables, oportunos y necesarios. El país necesita orientación, prevención, educación vial.

Esa publicidad ofi cial con sentido social debe ampliarse. Muchas instituciones públicas que hacen publicidad casi innecesariamente, deberían orientar su esfuerzo a una comunicación con sentido social.

La Lotería Nacional, por ejemplo, que desarrolla esfuerzos publicitarios con miras a elevar la imagen de la institución, debería disponer de fondos para educar en muchas áreas: los dominicanos no sabemos qué carril tomar cuando transitamos por una carretera a baja velocidad; los dominicanos no reparamos en tirar basura en cualquier lugar; los dominicanos no somos dados al uso de las frases de cortesía y nos cuesta mucho responder un saludo de buenos días; los dominicanos no respetamos el orden y cuando llegamos a un lugar donde se hace una fi la intentamos violentarla para ser atendidos primero que los demás; los dominicanos no cedemos el paso cuando transitamos por calles y carreteras, por el contrario, cuando alguien avisa a través de su luz direccional que quiere entrar a un carril, aceleramos para impedírselo; en fi n, tenemos una larga lista de defectos conductuales que trastornan la convivencia y que hablan mal de nosotros en términos educativos.

Cualesquiera de esos temas y de otros tantos que delatan nuestras deformaciones cívicas podrían ser acogidos por las instituciones públicas con vocación de hacer publicidad sin propósito.

Lo que más necesita nuestra población es orientación, educación, guías sociales que eleven su comportamiento, y la publicidad podría ayudar a mejorar muchas de nuestras inconductas.