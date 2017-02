Los salesianos y el aborto

Luis Rosario

El proyecto del nuevo Código Penal está dando vueltas como un trompo. De las manos de comisiones pasa a las cámaras legislativas y de éstas al Poder Ejecutivo. La cabeza máxima que dirige el Estado Dominicano, a pesar de que está consciente de la inconstitucionalidad de las observaciones con que pretende despenalizar el aborto, lo devuelve al Congreso con esta finalidad.

Le ha tocado también participar en este juego de pelota caliente al Tribunal Constitucional; el cual, ni corto ni perezoso, se ha lavado las manos como Pilatos. Les ha dicho a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso: “Esto no es conmigo”, ignorando así el artículo 37 de la Constitución, sobre el cual se le pidió pronunciarse.

No hay dudas, quien tiene el juego trancado es el Poder Ejecutivo, que se ha empecinado en meter a la fuerza el aborto en un código que lo rechaza, como un trasplante incompatible por razones constitucionales, científicas y éticas.

Así las cosas, el Senado se apresta a conocer nuevamente las mismas observaciones que en 2014 la Cámara de Diputados había sellado como “bueno y válido”, llevándose por delante el más elemental respeto al procedimiento establecido por el artículo 102 y lo consignado en el artículo 37 de la Constitución.

Todo seguirá dando vuelta hasta que, quien está al frente del Poder Ejecutivo, no comprenda que eso no va, por las razones de fondo ante expuestas y ¿por qué no? También por las razones religiosas que se encargan permanentemente de anatematizar y que, sin embargo, en muchas ocasiones le sirven de soporte para mantener su imagen favorable ante la opinión pública.

Ya no se sabe qué hacer, pues la lucha es contra quien tiene el poder en sus manos. No.

La lucha es a favor de la vida y contra un crimen aplaudido por quienes ya se salvaron del aborto. Tomar posición a favor de la vida y contra el aborto es el mejor servicio que se le hace al país, que de ninguna manera puede seguir las huellas de quienes, a nivel nacional o internacional, no les importa nada arrancar la vida de cuajo.

Los Salesianos de Don Bosco, siguiendo las genuinas inspiraciones de su Fundador, han hecho público un comunicado que me permito transcribir en sus dos dispositivos: 1- “Los Salesianos de Don Bosco de la Inspectoría de Las Antillas, NOS OPONEMOS categóricamente a las iniciativas del Sr. Presidente de la República Dominicana, encaminadas a la despenalización del ABORTO.” 2- “Con la firme convicción del valor de la vida, la Inspectoría ESTABLECE, como criterio de acción, el reconocimiento de la inviolabilidad de este derecho sagrado, sin excepción alguna, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural” ((Código de Etica de la Inspectoría, No. 4).”