Trump y el PRD-Mientras tanto

Pablo McKinney

pablomckinney@gmail.com

TRUMP Y RD

Todo lo que ocurra o deje de ocurrir en los Estados Unidos en los próximos años, afectará la poca cordura que le queda a esta esquizofrénica “civilización del espectáculo” en que se ha convertido todo Occidente. El Siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos imperiales, como el XXI podría ser el China, y Trump es un síntoma. A partir de todo esto, y dada la exagerada dependencia de nuestro país de la economía y la política de los Estados Unidos, y ante la triste confirmación de que las absurdas promesas/amenazas del inefable Trump no eran alardes demagógicos de campaña, la Dominicana República debe tomar cartas en el asunto. Las minorías hispanas y afroamericanas en Estados Unidos deben prepararse para lo peor. Corren malos tiempos para el emigrante NO anglosajón, legal o indocumentado, al fin, nadie lleva el pasaporte azul ni la Green Card en la frente. A partir de la llegada de Trump al gobierno, comienza a desmontarse, no sólo el liderazgo global de Estados Unidos, sino también todo lo que en el aspecto social de respeto y solidaridad hacia las minorías y sus Derechos Humanos haya podido avanzar en las últimas décadas esa nación. El Gobierno dominicano debe saber que cuando la América gringa tose, una pulmonía está llegando al cuerpo económico de este pequeño país inseguro y desigual, que comparte una isla del Caribe con la nación más pobre del Continente. Una isla mulata, que si bien posee el don de, a veces, hacer con sus penas un merengue y bailarlas, otra veces, vencida, “parece un corazón que se desangra”.

EL PRM Y SU OPORTUNIDAD

Ahora que todo le favorece, el PRM tiene tres años y unos meses para convencer a los electores, -incluida parte de una clase media “moraíta” de indignación por una corrupción político-empresarial tan fantoche como impune-, de que un posible gobierno suyo no sería el salto al vacío que hasta ahora han sido siempre sus gobiernos, porque cuando no hay un luto, hay un preso, una poblada o un sistema financiero hecho pedazos y la pobreza en sus buenas. Ante el evidente desgaste del PLD, con su alto rechazo en esa clase media y su evidente confrontación interna, el PRM parece querer ganar el partido electoral pero por default, o sea, por “forfí”. “Y así no hay pollo que llegue a gallo”. A los muy señores, la traumática experiencia de Gil y Gil en Marbella, Berlusconi en Italia y la inesperada victoria de Trump en Estados Unidos, parece no decirle nada. Pero es tema de otro bulevar.

LA TAREA DE PRM Y AP

Lo ocurrido en las 72 horas previas a la elección del secretario general de la Liga Municipal Dominicana, que puso más que en evidencia la grave crisis interna del PLD que sólo las mieles del poder contienen, no les dice nada a los señores del PRM, empecinados en NO ser un partido, sino un PRD-Mientrastanto. Nada han aprendido del campesino dominicano cuando advierte que para hacer espumas “el hombre debe pararse a mear”, o mejor, “para pescar tilapias hay que mojarse algo más la espalda”, oiga usted, “quien quiere moños bonitos ha de aguantar “jalones”, y en ese plan. Pero nada. Al PLD uno tiene años advirtiéndole que se está muriendo de sus éxitos como al PRM, muchos meses recordándole que es la lógica alternativa al PLD, pero ni caso. Mientras tanto, no sólo en asunto de amor, “cuando falta el gallo, la gallina a cualquier pollo se arrima”, sino que también en la política, los pueblos hacen lo mismo. A ver si el PRM por un lado o Alianza País -en un lejano tercer lugar pero duplicando las preferencias del cuarto-, se dejan de versos malos y asumen su trabajo que ha de comenzar por convertirse en reales partidos políticos, y además confiables. Muchas veces lo he dicho y una vez más lo repito: muy mal e inestable anda una democracia donde una sola cosa, vaina u organización política parece un partido. Con su permiso.