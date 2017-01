Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El 30 de enero está dedicado a este tema, el Día Internacional de la No Violencia y la Paz.

Son dos temas que pueden pasar desapercibidos y algunas veces se les ve como si no tuvieran fuerza.

El Papa Francisco, en su mensaje de este año para la Jornada Mundial de la Paz, del primero de enero, tomó precisa y exactamente ese mismo tema, la No Violencia y la Paz.

La No Violencia signifi ca el No a la guerra, el No a la ira, el No a matar, el No a maltratar, no ser violento, y eso ayuda a la paz. Pero no solamente eso, la No Violencia, así activa, signifi ca usar los instrumentos de la No Violencia para construir la paz, hacerla activa, no violencia activa, proponerse frente a la ira. Por ejemplo, caso muy concreto y diario, “yo no voy a ser violento, y cuando me respondan con ira, con rabia, yo no voy a actuar de esa manera”.

Eso ayuda hacer la construcción de la paz, y recordemos que la violencia no solamente se ejerce en las guerras, la violencia está en la familia, y la violencia aparece en el mundo de hoy frente al no nacido, al niño que está en el vientre de la mamá, el tratarlo de esa manera, haciendo un aborto, eso es una violencia y eso no trae paz, y de tal manera es así que no trae paz ni a la mujer ni al hombre que apoya el aborto, ni tampoco trae paz a las familias.

La No Violencia construye la paz y hay que practicarla con todo ser humano, con todos los grupos, desde el mismo momento del niño o la niña que va a nacer.

