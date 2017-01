Aristófanes Urbáez

*Pretender borrar lo político e ideológico a estas alturas, es tan absurdo como suponer que la propiedad privada de los medios de producción desapareció”.

(a.u.).

1.- AHORA HAY MEDIOS de comunicación que ante la verdad científica (demostrada), que los medios y las agencias de prensa del mundo occidental son propiedad de 5 grupos financieros identificados, quieren disimular que tengan tinte ideológico y político.

Ante la arremetida del presidente de USA, Donald Trump, contra CNN, este canal de TV que cubre todo el mundo, proclama que no lanzan la primera versión sin comprobar, sino que tienen un ‘comité’ que comprueba los que dicen los demás medios y no pasan noticias mentirosas. El neoliberalismo o “capitalismo salvaje”, como lo bautizó el Papa Juan Pablo II, ha diseñado una contra campaña de prensa para contrarrestar el discurso de la izquierda y de los movimientos progresistas en todas partes del mundo.

Todo ello para evitar los genocidios y las matanzas indiscriminadas que han desacreditado en todo el mundo a los países del capitalismo central y a la OTAN; para que no sean necesarias dichas matanzas.

Lo que no quiere decir que no cometan sus genocidios como en Yemen, Siria, Irak y Libia. Por lo menos en Latinoamérica prefieren los llamados ‘golpes blandos o suaves’ que como describe en el manual de Gene Sharp , que incluye una guía de 5 puntos para tumbar gobiernos que no sean de las simpatías o que no obedezcan sus directrices del Imperio, tal el golpe de Estado sangriento en Chile o el “Plan Cóndor” cuyo centro fue Argentina en 1976, pero que cubrió a casi toda Sudamérica, sobre todo, Uruguay, el mismo Chile, Paraguay, Bolivia y otros países donde localizaban supuestos izquierdistas (Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, hasta Centroamérica.

2.- A ESTA COLUSIÓN DE 5 grupos mediáticos para imponer su ideología neocapitalista y sus mentiras, se han unido todos los medios de las burguesías de nuestros países, y por eso nos tropezamos en todos los medios el silencio frente a los desafueros de los gobiernos de derechas a quienes sirven reproductores y alabarderos de sus grandes bonanzas y logros económicos y políticos, cuando en realidad lo que hacen esos gobiernos es destruir precarizar la vida de los campesinos, indígenas, clases medias y trabajadores, que lo que se viene haciendo en Argentina, donde el grupo “Prisa” controla la mayoría de los medios escritos televisivos y radiales ( y vende hasta el papel a los demás medios). En Brasil, lo mismo hace el grupo “O ‘Globo”. Y el mismo método en Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Centroamérica, México y Estados Unidos. Por el contrario, países están pagando “La deuda social”: educación gratuita, salud, conquistas laborales, reubicación de los indígenas con sus tierras, programas para la juventud, la cultura, deporte, viviendas, revalorización de la moneda y creación de infraestructuras públicas, etc., sus acciones de gobierno son ignoradas por esos medios o criticados acerbamente con mentiras o burlas (como la campaña que se hizo en Colombia contra los acuerdos de paz). Esos países que han mejorado el nivel de vida de sus pueblos, son Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Venezuela, RD, Cuba, y varios países de las Antillas Menores. Por la presión neoliberal, progresistas o derechistas, los países de A.L. están al colapsar.

Los latinos debemos pensar en eso, si somos sensatos.

3.- EL CASO DOMINICANO, es el más penoso de todos.

No tenemos una fuerte sociedad civil, la mayoría (que han crecido como plaga de langosta), de grupos de DD:HH, están formados por resentidos social, que antes que instruirse para hacer una buena defensa de los DD: HH, parecen inclinarse a defender gente honesta, sino excluidos sociales inclinados a la delincuencia y dañar personas honestas y la propiedad pública y privada. Aquí no hay izquierda (antes de que los sociólogos Jiménes- Grullón y Franklin Franco lo dijeran); lo que parece es haber una sociedad “emprendedora”, dependiente de USA, que le gustan los viajes y el fi gureo; y la ‘sociedad civil’ (o los que se dicen ser), pertenecen a ONG o a USAID (Cobran en dólares y en pesos, en USA o el Gobierno, pero, ¡Ah, son antigobiernistas!, y los otros no podemos hablar, porque parece que lo que cobran en su ONG, lo cobramos nosotros). La izquierda aquí es un vagón o en grupúsculos muy pírrico. Los escribidores o vocingleros, son dirigentes políticos o asesores; cobran, ahora, de los exiliados venezolanos, brasileños; son de la SIP, o simplemente derechistas, una vergu¨enza para lo que dijeron ayer que eran, porque nunca han tenido convicciones, sino propaganda.

¡Sálvese quien pueda!