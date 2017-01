Oscar Medina

La corrupción es fenómeno común en estas democracias en construcción que pesa como salvavidas de plomo sobre las posibilidades de desarrollo. Está tan arraigada, que cambiar la cultura de corrupción --pública, privada y hasta personal--, pasa por un esfuerzo gigante que debe involucrar a todos los estamentos de la sociedad sin politiquerías ni banderas partidarias.

Es lo que reclama la mayoría de las personas que marcharon el domingo 22 y otros muchos que no marcharon pero que sienten identifi cación plena con la consigna: “¡Basta ya de corrupción e impunidad!”.

Aunque el detonante fue el caso de la constructora Odebrecht, hace tiempo que se viene ampliando el segmento social que muestra preocupación por la generalización de la corrupción administrativa, un alerta potenciado por el crecimiento de la clase media y de los niveles de intercomunicación que permiten las nuevas tecnologías.

Por eso es importante que el impacto de ese movimiento no se quede en pasarela para políticos --algunos de los cuales no están presos por esa misma impunidad contra la que marcharon--, o en las consignas en contra del Presidente y del partido gobernante… Es necesario exigir acciones concretas para erradicar la cultura de corrupción.

Desde evitar la judicialización del debate político, y que la llamada “lucha contra la corrupción” sólo sirva como plataforma a la politiquería electorera por el daño que esto supone, pasando purgar un sistema de justicia permeado por la corrupción y las complicidades que impiden el establecimiento de un régimen de consecuencias que no distinga colores ni jerarquías en ningún escenario, ni para hacer cumplir las leyes de tránsito ni para perseguir la corrupción de gran calado, pública o privada.

Pero si queremos atacar la corrupción en su raíz es indispensable enfrentar su principal incubadora: un sistema político electoral donde el dinero, sin importar su procedencia, es más importante que las ideas o las propuestas, al punto que amenaza convertir esta democracia arrítmica en una plutocracia perfecta.

La preeminencia del dinero en el espacio político electoral hace que sea prácticamente imposible que personas íntegras accedan a puestos electivos.

Y los íntegros, para superar las difi cultades que supone enfrentarse a adversarios con los bolsillos llenos --casi siempre de dudoso origen--, tienen que asumir compromisos en las campañas que luego condicionan muchas de sus decisiones. Y a ese círculo vicioso no escapan regidores ni alcaldes ni congresistas ni presidentes ni funcionarios… Para salir regidor en un municipio mediano o grande, un candidato debe invertir de cuatro a cinco millones de pesos, y para ser alcalde debe tener al menos 30 millones de pesos en los bolsillos; una diputación “cuesta” entre 15 y 20 millones, mientras una senaduría sale en 40 a 50 millones… Y en las últimas campañas presidenciales se han gastado miles de millones de pesos, según cuentan los que saben de eso.

No hay que ser Nobel en economía o doctor en matemáticas para saber que esos números no dan, que no resisten la más elemental proporción con los emolumentos que reciben esos cargos en los cuatro años para los que son electos. Por tanto, no hay que llamarse a engaños.

Este nuevo impulso que adquiere el movimiento que lucha contra la corrupción no va para ningún lado si se queda en una vitrina para que politiqueros y farsantes desfi len junto a gente decente, o incluso si como resultado de las investigaciones de Odebrecht y al “clamor de la calle” se decide sacrifi car algunas cabezas.

Si como sociedad queremos resultados reales y duraderos, el momento debe servir de punto de infl exión ciudadana para empujar a la clase política a acometer las transformaciones necesarias que permitan dar el salto institucional que generen los cambios.

Comenzando con la implementación de leyes y reglamentos que otorgue a la Junta Central Electoral las herramientas para no solo limitar, controlar y auditar gastos de campaña, sino también para crear los mecanismos que garanticen la sanidad de la democracia… …Algo que han boicoteado sistemáticamente políticos de todos los partidos, incluyendo a algunos “líderes” que marcharon el domingo 22.