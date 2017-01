Sumar...no restar

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

He escuchado a más de uno de los organizadores y auspiciadores de la denominada “marcha contra la impunidad”, tratar de minimizar y hasta anular a quienes no asistieron a esa actividad. Alegan que quien no estuvo allí favorece, de una u otra forma, a los corruptos o está con el gobierno.

En ese renglón involucran a comunicadores, editorialistas, ciudadanos comunes. Una apreciación equivocada. No creo en la denominada “espontaneidad” de ese movimiento. Posiblemente los que no asistieron a esa convocatoria hacen más, en los hechos, contra la corrupción que muchos de los allí presente. Es probable que una gran mayoría de los ciudadanos que no fue “acarreado” hasta allí, sean de un temple y solidez más firme en sus convicciones democráticas y anti corrupción que muchos de los allí presente. Porque, es claro que allí había “mansos y cimarrones”. Decentes y oportunistas. Corruptos, corruptores y amigos de corruptos y corruptores.

En fin, creo que no es justo, no es correcto, ni prudente, que quienes han levantado la bandera de la lucha anti corrupción se sigan creyendo “impolutos” y consideren a los que no llevaron esabandera como, padrinos de los corruptos. Somos más de 10 millones los que residimos en este país. Siendo condescendientes, y sin restar méritos, en la llamada marcha verde, pudieron estar 8 o 10 mil ciudadanos, y entre ellos había gente que no cree en la lucha contra la impunidad. Gente que fue por “estar en la cosa”, por aprovechamiento político y quienes pudiesen tener hasta “500 razones” para marchar.

Creo, de verdad, que este país, como otras naciones de la región, tienen que aprovechar esta oportunidad parta comenzar a despejar el camino del “enriquecimiento fácil” de muchos que asumen una posición pública. Pero es tiempo también de que los corruptores, que están en otro lado, sean llamados a poner las cartas sobre la mesa, para así lograr de verdad erradicar la corrupción, que se manifiesta tanto en el sector público, como en el privado.

Si de verdad es una lucha contra la impunidad y la corrupción, no contra un presidente o un partido o el simple deseo de ver “preso” a quien no les simpatiza, entonces, no se debería estar insinuando que los que no están con esa marcha, son sus enemigos o padrinos de la impunidad. Por ese camino no se llega al objetivo final. Eso lleva división a la sociedad y yo conozco a miles que no fueron a esa marcha que, probablemente son más decentes, más definidos ideológicamente, más honrados y más convincentes en sus luchas que muchos de los allí presente.

Sugiero a quienes se presentan como “limpios y puros”, que no traten de separarse de quienes no comulguen con sus métodos y forma de lucha. La mision debe ser sumar, no restar. Ya lo dijo el gran Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.