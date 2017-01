En La Zona Colonial

Germán Martinez

A veces creo que mi ignorancia en muchas cosas me hace no entender lo que pasa, o lo que dicen que pasa en muchas cosas en nuestro país. He leído que la más vieja ciudad del llamado Nuevo Mundo, o sea la Zona Colonial de nuestro país sería remozada, hermoseada, sus casas, parques y monumentos puestos a la altura de lo que debe ser una ciudad que es patrimonio de la humanidad. El pasado 21 del presente mes me pasé el día en la zona con motivo del Día de la Santísima Virgen de Altagracia, madre mía y de casi todos los dominicanos, y salí enfermo de ver cómo se cae la zona colonial de sucia y otros problemas. El parque que lleva el nombre del Almirante, su vieja estatua para no abundar, es una vergüenza de sucio y descuido total, las calles muestran falta de limpieza, y El Conde es otra vergüenza donde parece que van a dejar caer los edificios, aunque ahora hay una política de arreglar fachadas y dejar en ruinas los interiores. La falta de seres humanos, del calor de las familias, del entorno agradable de antes ya no está, y no creo que vuelva, todo es muy caro, para turistas, desde un helado 50 pesos hasta una botella de agua 40, y un pan con jamón y queso y un refresco 400 pesos.

No quisiera creer que esto es a propósito para aparecer después un grupo como el Chapulín Colorado a salvar la ciudad convirtiéndolo todo en hostales u hoteles en un reparto que me dicen se tiene en mente y donde la nueva gestión edilicia juega un papel importante.

Es que ahora vuelvo a leer que viene otra segunda intervención en la zona, no sé si por otros tres o más años, no sé si igual o parecida a la que le hicieron que parece fue solamente soterrar alambres, desaparecer por ejemplo las fuentes del parque y las cadenas de la estatua del Almirante, donde de niños nos mecimos todos los que tuvimos el privilegio de nacer en la vieja ciudad de los Colones.