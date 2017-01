El juez y el postfallo

Marino Vinicio Castillo R.

Escudriñaba mis gestos, más que oír mis palabras, al pronunciar alegatos de cierre de un debate agrio en un sensitivo caso criminal que había alcanzado connotación social extrema.

Me di cuenta de que lo había impactado con mis primeras palabras, que fueron realmente extrañas, pues, luego de tantas horas de sagaces indagaciones, no se concebía una expresión tan fuerte, cuando afirmé: Resulta aterrador que nuestros esfuerzos conjuntos de acusación y defensa, no serán capaces de configurar un verdadero juicio penal, que todo terminaría por ser percibido como farsa, un circo de necios y payasos, en el mejor de los casos una pérdida de tiempo, porque cuando la conciencia que preside el plenario se fuera a expresar en sentencia, no resultaría capaz de derribar lo que los rumores de la maledicencia habían sembrado como verdad desde el principio.

Claro está, aludía a su peligrosa verdad y agregué: Será vano el esfuerzo de este hombre que en nombre de la República y por la autoridad de sus leyes habrá de decidir la suerte de ese desdichado del banquillo que junto a su familia fuera ejecutado como culpable por obra del odio de esos rumores.

El juez se concentró en mi discurso de tal modo que se veían pasar por su severa atención muestras indefinidas de enojo y desagrado. No obstante, se fue sosegando a medida que comprendía que el discurso no estaba destinado a la ofensa, sino que más bien era una meditación de desaliento.

¿A quién ofendía el defensor? ¿Se refería a él o a la República? Eso parecía cavilar el juez ante el fatalismo despectivo que señalaba el discurso atribuyéndole al rumor la condición de as de otro juicio de más valor; algo que se había librado en la conciencia pública, en base a una nebulosa acusación y al griterío de multitudes, pese a que hay un elemento histórico invencible como lo es la del calvario que deshonrara la condición humana optando por Barrabás y gritando el ignominioso “crucifícale”; al Cristo inmenso de todos los tiempos.

El juez evidentemente descartó todo intento nihilista de mi parte y pareció aceptar la sinceridad de mis censuras.

Claro está, se contuvo y no interrumpió a aquel iluso que llegaba a despreciar su propio trabajo con tal de dar alguna respuesta a ese veredicto innominado del rumor de la calle. Preciso es recordar que en aquellos tiempos el rumor no tenía la estridencia de hoy; era más sordo; época muy alejada de las redes de hoy, que ya no sólo son puñales, sino panderetas que se empeñan en difundirlos de la forma que más duela; cuanto más venenoso y letal pueda resultar.

El hecho es que el defensor se expuso con el novedoso atrevimiento de su enfoque a que el juez no admitiera sus razones y optara por una declaración de culpabilidad que malograra la alegada inocencia del justiciado. Sin embargo, el desenlace fue sorprendente; él se atrevió a desafiar al rumor público y pudo más su conciencia al declarar la inocencia del imputado; casi era una condecoración a la justicia decente, tan maltratada.

Años después, ya el juez alejado por su propia voluntad de la carrera, tuve oportunidad de encontrarme con él en un evento social, no del ámbito del derecho. Me hizo una confesión extensa de porqué, a pesar de haber acumulado tantos méritos, reconocidos por todos, decidió apartarse del menester supremo de juzgar a otros.

Me dijo con sereno aplomo: “Usted no tiene idea de lo mucho que influyó aquel caso y su discurso para que yo tomara otro camino en mi vida; usted logró mostrarme el desafío a la conciencia para erguirse contra la malsana insolencia del rumor público como fuente de verdad. Ahora, óigame bien -agregó- ese caso me expuso a muchos sufrimientos, pero no en el plano de sus críticas desde las graderías, sino que me hizo pensar en otros tantos casos que fallé, de un modo u otro, y luego quedaba mi conciencia al garete reprendiéndome, porque no me atreví a asumir la duda razonable como instrumento protectivo de su paz”.

Hay que luchar -le respondí- para que la República pueda labrar estructuras potentes; para que el juicio penal se levante y sobrevengan el respeto y la esperanza de que es en la conciencia del juez donde puede estar más cerca y segura la verdad. El crimen está jubiloso por las falencias nuestras en ese campo y considera el mayor de sus éxitos poder sobreasegurar su impunidad con tal indefensión.

En horas tan duras como las que vivimos esa carencia catastrófica del evento penal, solemne e imponente, tendremos que superarla o resignarnos a darlo todo por perdido en la desilusión que engendra el caos.