Mister Trump vs. la globalización

Yvelisse Prats Ramírez De Pérez

yvepra@hotmail.com

Eduardo Galeano escribió un libro titulado: “El mundo al revés”, delicioso y amargo a la vez, que describe, con singular desparpajo y fino sarcasmo el planeta en que vivimos.

Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, el texto de Galeano pide a gritos un defi - nitorio subtítulo: “La esquizofrenia del Norte”.

Durante la campaña electoral que antecedió a su victoria no esperada, Trump actuó con una teatralidad más propia de un vodevil o de un circo que de un aspirante a ocupar la Casa Blanca.

Sus ocurrencias, salidas de tono y propuestas fueron la comidilla de los medios de comunicación, motivo de chistes y caricaturas, un “divertimento”, una pirueta ligera de humorada y sonrisa en el debate electoral pesado y desabrido por la estolidez y el desarreglado talante de la señora Clinton.

Las alarmas sonaron cuando el Muro, que pareció al principio una metáfora algo excesiva de Trump, se volvió lema del programa que ofertó a los votantes.

Con el Muro, creciendo en el absurdo que es siempre el desprecio a la otredad, emergieron otras barbaridades: la repatriación de millones de inmigrantes, la ruptura de acuerdos internacionales, y eliminar el “Obamacare”, un logro espléndido de la democracia con sentido social.

El discurso de Trump destilaba odio a todos los que no fueran nativos legítimos “made in USA”, olvidando su origen extranjero y que Estados Unidos cuajó con la llegada del Mayfl owers cargado de inmigrantes y sueños.

La alarma creció dentro y fuera de los Estados Unidos, incluyendo medios de comunicación poderosos, que enfrentó rabiosamente Trump. Pero oír y leer las encuestas tranquilizaba. Hilary no era una buena candidata, “se le veía el refajo”, pero ganaría las elecciones.

Las perdió. No solo por la falta de magnetismo y sus muchos errores, sino por razones raigales, que no se alcanzaban a ver, pero Trump sí percibió y alimentó astutamente hasta que fl orecieron en votos de disgustados y encandilados yanquis “auténticos”.

Por supuesto, Trump ganó por el absurdo sistema electoral norteamericano, en el que se cuentan votos territoriales, no de personas. El pasado viernes 20 de enero, lo que pareció una amenaza dudosa, se hizo primera página mundial: Donald Trump, es Presidente de los Estados Unidos.

Y ni corto ni perezoso demuestra que no eran maniobras de campaña sus propuestas, les dan fuerza legal, con sus primeros “edictos”: suprime el “Obamacare” sin explicar cuál será el sistema que lo sustituirá dejando sin cobertura de salud a millones de personas.

Saca a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífi co; rompe relaciones con determinadas ONGs, y rebaja subvenciones.

Cuando se lea este En Plural, habrá dado el primer picazo para construir el infame muro. Y quién sabe si habrá fi rmado el inicio de las repatriaciones.

Como sucede con las personas delirantes, Trump actúa irrefl exionante.

También en su delirio, confunde época y situaciones.

Retoma la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, con 194 años de atraso. No advierte que el mundo cambió, el imperialismo de una sola nación no es el sistema imperante. La globalización destruye fronteras, no digo Muros, el neoliberalismo exige fl uidez de competencias, vuelan, cual golondrina, capitales que montan empresas en países subdesarrollados para explotar mano de obra.

Trump, ignora, no sé si lo conoce y lo desdeña, que romper acuerdos de libre comercio es aislarse del tránsito y el intercambio continuo que caracteriza ahora la economía mundial, salir del Acuerdo Transpacífi co, dejó ya, el campo libre a China, ese rival que está ganando terreno en la puja por ser primera potencia.

Expulsar a los inmigrantes latinoamericanos, “es otra vuelta de tuerca” de Trump que traerá problemas y angustias a la América que no “es la suya” sino la nuestra. Contrariamente a lo que postula, el Presidente dañará también su soñado “imperio”: los trabajos humildes, mal pagados, pero indispensables, que son realizados por nuestras “espaldas mojadas” y “negritos comecocos”, no querrán asumirlos esos blancos patriotas que votaron por Trump creyendo que lo que se invertía en el “Obamacare” iría a parar a sus manos, sin doblar el espinazo, por el solo derecho de cuna.

¿Mi hipótesis, que aspira a profecía? A Trump no pudo detenerlo Hillary Clinton, ni los absurdos planteamientos de su propia campaña. Pero, perderá la apuesta al aplicar la Doctrina Monroe, frente a un adversario poderoso que es la GLOBALIZACIÓN.

Se equivocó de escenario, se equivoca de modelo económico, meter la pata es peligroso en un mundo al revés, donde el Mercado ahora sustituye a la nación, por poderosa que sea.

En este combate, se arriesga a un “knockout”, Mr. President.