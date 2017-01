Aborto y vida

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

(Testimonios)

Quiero recoger en algunos programas de estas reflexiones y de este momento, algunos testimonios que se refieren al mundo de lo que ahora se está hablando tanto, el aborto; esta fue primera experiencia como joven sacerdote en esa dimensión y en esa realidad.

Se me acercó una joven esposa y me dijo, -yo he abortado y quiero confesarme, yo le dije sí, y me dice, yo quiero que me perdone, y le dije ¿tú estás arrepentida de lo que hiciste? Sí, estoy profundamente arrepentida, yo sé que hice lo que no debía hacer, y yo le dije, si estás arrepentida, Dios te perdona completamente, porque Dios tiene esa misericordia, y yo la absolví en el nombre de Dios y en el nombre de la Iglesia; poco tiempo después volvió, -me quiero confesar, y yo le dije, pero ya tú estás confesada y yo te dije que Dios te perdonaba y que la Iglesia, en nombre de Dios, te daba el perdón, y ella me dijo, yo estoy perdonada de Dios, pero ¿quién me perdona a mí de mí misma? Usted no lo ha podido entender.- Hasta que no le di unos estudios de una psicóloga uruguaya, donde nos dice que la mujer, aunque se haya arrepentido, ella tiene un trauma psicológico que necesita ser curado; en ese momento yo no entendía, después los estudios posteriores me han dicho que es tan difícil para la mujer el experimentar la sanación del trauma, se toma muchísimo tiempo, de tal manera que ahora nosotros no solamente trabajamos en darle el perdón en nombre de Dios, sino en sanarla, para que ella recupere todo el sentido, y ella se siente no solamente de haber sido víctima de un niño, sino ser ella misma víctima de lo que ella hizo. ¿Quién me perdonará a mí de mí mismo? Es un trauma psicológico, y eso se sana no con lo religioso, sino con lo psicológico.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.