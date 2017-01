Un viajero en la oscuridad

CARLOS RUBIO

Distinguidos lectores, he venido haciendo publicaciones sobre la corrupción en el caso de Odebrecht, pero también en la corrupción sistemática, de beneficios exorbitantes, de las personas que son nombradas en puntos neurálgicos de los estamentos del poder. Este artículo pretende ser preludio de mi revelación de las perversiones del sistema político actual, porque no es solo el partido de gobierno, sino la composición de la oposición.

Recientemente, cuando nadie se atrevía a marchar en contra del status quo, yo me senté a captar de dónde viene ese factor multiplicativo de la corrupción, dónde está, que ahora con meses en un puesto político, una persona pasa de tener una jeep vieja y un motor 125cc, a tener un vehículos de 5 y 7 millones de pesos, y algunos hasta dos. Esto es lo que me asombra y me lleva a pensar ¿por qué ha ido creciendo esta brecha cada año que pasa? Luego de buscar y preparar mi denuncia sobre la corrupción Odebrecht, me paré frente a la Procuraduría General de la República, completamente solo, y con un amigo, que fue conmigo. Después de anunciarlo en los medios, me esperaban en Procuraduría, pero nadie jamás quiso sumarse, tanto así que los primeros días solo cubría el miedo a los allegados, y yo indiferente, pues cuando se actúa convencido de que Dios esta con uno, la paz sobra.

De todo esto lo que más asombró es que una semana después, personas y la oposición se deciden a realizar una marcha, la marcha mas cívica y prudente que jamás haya visto en mi corta vida. La marcha fue del pueblo, sin duda alguna, pero que se capitalizó económicamente de la oposición. Luego vimos, que independientemente de los actores que dieron los fondos, el pueblo se expresó y había hasta personas del gobierno actual.

Mi única molestia de todo este periplo es ver cómo la oposición se nutre de las migajas que caen de mis batallas, investigaciones, etc. Yo soy peledeísta, pero no apoyo la corrupción, y si hay que desbaratar el partido para recuperar la decencia, denme el pico que yo resuelvo con la pala.

Pero es una falta de compromiso con la Patria, y con el pueblo, que la oposición, nunca trabaja en conseguir datos, ni preparar informes, ni hacer recursos sustanciosos, solo es hablar “plepla” y salir en la noticias privando en víctimas, a ver si alguien les coge pena. No hay líderes en la oposición, solo damas en espera, y si hay algo que el pueblo no premia, es la debilidad y el oportunismo franco, sin ningún esfuerzo de ser genuino.

Luego de desahogarme, quiero que sepan que próximamente estaremos revelando todo lo concerniente a la ilegitimidad de la comisión del Poder Ejecutivo, y también sobre una querella que tengo casi lista contra funcionarios envueltos con sobornos, incluso tenemos testigos.

“Audentes fortuna Iuvat” (La fortuna favorece a los osados) Virgilio, La Eneida