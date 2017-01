Tiempo para el alma

JOSEFINA NAVARRO

tiempoparaelalma@hotmail.com

¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?”. Mt. 18: 32, 33.

Generalmente no nos sorprende, partiendo de su divinidad, pero la verdad es que Jesús era verdaderamente brillante. Tenía una capacidad sin igual para crear historias que explicaran su fi losofía de la vida, o desde una óptica estrictamente de fe, diríamos que para transmitir la voluntad de Dios. La parábola sobre el rey, su empleado y el compañero de este, nos hace una radiografía: Un rey perdona a un empleado que le debía tres mil talentos, y no bien salía de la presencia de su superior, este empleado se encuentra con un compañero que le debía cien talentos y casi lo estrangula y luego lo hace ir a la cárcel porque no le perdonaba que no le pagase de inmediato lo adeudado.

Me miro a mí misma y pienso en las veces que he sido cruel conmigo y no me he perdonado, las veces que he sido injusta demandando a otro lo que no puede entregar, las veces que he sido miserable reprochando al que no me cumplió; y me viene a la mente la imagen de Jesús clavado en la cruz para perdonar los pecados que aún yo misma no había cometido.