Mi tributo a Duarte

Ricky Noboa

rnfdeportes@hotmail.com

En el natalicio de Juan Pablo Duarte, prócer fundador de nuestra nacionalidad, siento una gran satisfacción de cumplirle como ciudadano dominicano al hacer realidad la iniciativa de que en nuestro deporte, específicamente el béisbol y sus selecciones, se reciban las orientaciones de los valores que nos dejó con su legado, para con orgullo llevar la dominicanidad a los escenarios que mediante la competencia deportiva, nos sirvan de soporte de nuestra identidad, y con ella representar nuestros colores patrios con auténtico civismo y dignidad nacional.

Para celebrar su natalicio, mañana recibiremos en el Salón de Eventos del Ministerio de Deportes al Instituto Duartiano, representado por su presidente, profesor José Pérez Saviñón, para junto al ministro de Deportes, Lic. Danilo Díaz, y la Oficina del Comisionado Nacional de Béisbol Profesional de la RD que presidimos, firmar un convenio de colaboración mutua para orientar y formar a nuestros atletas, en el origen de nuestras luchas patrias y valores cívicos que debemos llevar como estandarte, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que en el momento de la competencia nuestros atletas sientan en su pecho el valor de pertenecer a un país libre y bendecido por la mano de Dios, que con sus luchas libertarias conquistó lo más preciado para un ser humano, su identidad nacional.

Es propicia la ocasión para señalar el concepto de justicia que el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte nos expresara en su Ideario: “El buen dominicano tiene hambre y sed de la justicia a largo tiempo, y si el mundo se la negase, Dios que es la Suma Bondad, sabrá hacérsela cumplida y no muy dilatado; y entonces, ¡ay! de los que tuvieron oídos para oír y no oyeron, de los que tuvieron ojos para ver y no vieronÖ la Eternidad de nuestra idea, porque ellos habrán de oír y habrán de ver entonces lo que no hubieran querido oír ni ver jamás”. En mis escritos siempre he seguido la obra de nuestro fundador, y mañana, al momento de firmar este convenio, sentiremos que le hemos cumplido desde nuestra humilde posición, apegados a los valores que él nos legó a través de generaciones y que hoy significan más que un compromiso, el deber de transmitirlo a aquellos jóvenes que como deportistas han llevado muy en alto el estandarte nacional. ¡Gloria al patricio!