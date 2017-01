¡Qué pancarta!

Freddy Ortiz

El rótulo que más me atrajo, entre todos los exhibidos en la marcha del domingo pasado, es uno que rezaba: “¡No a los corruptos, incluyendo a los que están metidos aquí privando en serios!”. Eso demuestra que, quien se coloca cada día el traje de oveja para esconder sus garras, creyendo engañar a las masas deliberantes y con cierto grado de educación (como gran parte de la que desfiló ese día), se equivoca.

Este pueblo sabe bien que muchos de los oficiantes, que ya molestan de tanto aparecer en los medios de comunicación, serían incapaces de justificar la cantidad de propiedades y cuentas en dólares, y pesos que poseen aquí y en el extranjero, tomando en cuenta que en su vida no han hecho más que pasar por un cargo importante en determinado período de gobierno, con un sueldo no mayor de cuatrocientos mil pesos mensuales, o, en el caso de ciertos comunicadores, ex- torsionar a cambio de elogios y silencios cómplices.

Me provocaba risas ver y escuchar a bandidos disfrazados de moralistas, invitando a la gente para que fueran a la marcha.

Igual me provocó náuseas ver cierta gente “solidarizándose”, tratando de lavar sus terribles pecados cometidos contra esta nación, sustrayéndole el dinero a manos llenas, algunos en contubernio con el narcotráfico internacional, valiéndose de aeronaves consentidas por las fuerzas civiles y militares del país, quienes no tenían más remedio que hacerse de oídos sordos y adoptar ceguera temporal.

Decía el filósofo francés Jean Le Rond D’Alembert, que el arte de la guerra es el arte de destruir a los hombres, así como el de la política es el arte de engañarlos.

Y Voltaire se preguntaba: ¿la política es algo más que el arte de mentir a sabiendas? Por eso, el ciudadano con dos dedos de frente aprendió a leer entre líneas y escuchar con oídos críticos, tomando siempre en cuenta el fardo de charlatanerías y truchimanerías del exponente, capaz de encontrar hasta “conspiración para derrocar al Gobierno” en una expresión espontánea y pacífica de insatisfacción ciudadana.