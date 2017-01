Miguel Franjul Bucarelly

Director Periódico Listín Diario

Distinguido Licenciado Franjul:

Luego de saludarle cordialmente y consciente de su interés y preocupación por el cumplimiento de las leyes y por la preservación del medio ambiente, me dirijo a usted para denunciar la penosa agresión de contaminación sonora y medioambiental a que se está sometiendo el reconocido balneario de la Confluencia de la ciudad de Jarabacoa.

Esta situación se debe a los constantes escándalos ocasionados por un bar/discoteca/terraza que se encuentra ubicado en dicho balneario, así como por los vehículos que con potentes sistemas de sonido se estacionan en dicha área para escuchar música a todo volumen en altas horas de la noche de los fines de semana, especialmente a partir de las 2:00 AM cuando ya las discotecas del pueblo cierran sus puertas, prolongándose en muchos casos hasta las 6:00 AM. El hecho es que este establecimiento al no ser cerrado por no poseer aire acondicionado y al estar los vehículos al aire libre, la música de los mismos se expande a todos los alrededores en la quietud de la madrugada, alterando el sueño de todos los que vivimos o venimos a vacacionar y a descansar en esta bella ciudad eco turística.

Por la importancia ecológica que reviste esta confluencia de los ríos Jimenoa y Yaque del Norte y por nuestra tranquilidad, he querido dirigirme a usted para denunciar esta situación, a fin de que a través del prestigioso medio que usted dirige, se abogue para que las autoridades competentes tomen las medidas de lugar contra este establecimiento y contra aquellos propietarios de vehículos que se dedican a alterar la paz y tranquilidad de dicho entorno, lo cual genera además una gran contaminación ambiental a este bello balneario.

Confiamos en que nuestra solicitud sea favorablemente acogida, para que tratemos de evitar que siga el irrespeto a la paz ajena, a las leyes vigentes y la agresión medioambiental a que se ha sometido este bello lugar tan importante de Jarabacoa.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, para que tanto a los vacacionistas como a los residentes de las zonas aledañas, nos sea devuelta la paz y tranquilidad que todos venimos a buscar aquí, me despido con sentimientos de alta estima y consideración.

Carlos J. Rivas