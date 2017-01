Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

NO DA LICENCIA.- Una marcha da espacio, permite un discurso, pero no da licencia para matar. Que James Bond es otra cosa y para algo diferente. La advertencia suena rara, pero procede, pues los sociólogos están haciendo lecturas equivocadas de la movilización del pasado domingo, y se corre el riesgo de que la gallina de los huevos de oro no sobreviva al sancocho. Eso de querer dar órdenes al Procurador, sin darse cuenta de que es el primer reo del proceso, es un desborde, y si se inunda el territorio, las aguas harán lo propio. Lo primero es aguardar la reacción real del gobierno, y eso, como todo en la vida, necesita tiempo. Si fuera tan fácil producir rallys, ninguno de los equipos perdiera. Y lo que vale para la pelota, también para la política, y el movimiento social. La experiencia no puede echarse por la borda, y la prudencia produce más que la desesperación. El éxito pierde igual que la derrota si se exagera la dosis. El día siguiente es clave, y Dios fue el primero en saberlo. Al día siguiente de hacer el mundo, descansó. Los promotores y organizadores de La Marcha deben imitar lo bueno. Deben tomar distancia y observar la obra...

NO RESUELVE, NIVELA.- Lo he dicho tantas veces que ya se escribe solo. Los problemas políticos se manejan y se resuelven políticamente. Las cuestiones jurídicas y de ley se dilucidan en los tribunales. El Tribunal Superior Electoral falló los recursos sometidos por las partes reformistas, y no sé porque Quique Antún e Ito Bisonó cantan victoria, puesto que después de tanto correr deben darse cuenta de que están en el mismo lugar. Antún sigue siendo presidente del PRSC y Bisonó continúa como miembro de este partido, e incluso presidente en funciones. Las facciones que buscan justicia en el TSE siempre la encuentran. Como ahora: favorable a Antún, beneficioso a Bisonó. Contrario a lo que ocurre a veces en las cámaras, que archivan, la alta corte, enchiva. Si quieren moverse, que busque cada cual su palanca. Los magistrados tienen una forma rara de arbitrar. No se meten en pleitos de hermanos, y ni siquiera los aconsejan. Con sus sentencias les hacen ver que son hermanos. Si el TSE hubiera existido en tiempos de Adán y Eva, Caín no mata Abel por motivo de discordia. Los jueces hubieran escondido la cabeza de burro..

RETOZO FORTUITO.- ¿Se sacan la lengua entre sí o a sus seguidores, Hipólito Mejía y Luis Abinader, cuando desautorizan que éstos hagan campaña a su favor? Lo dijeron, y una nota de prensa enviada a los medios lo registra. Ahora ¿qué significa eso, cuál es el propósito? Adentro no se entiende, y afuera menos. En la reunión de hace días, Mejía habló de primero, y entre muchas otras cosas dijo que los que apuestan a que el PRM se divida van a perder su dinero, pues Abinader y él estaban a una. Todavía resuenan los aplausos, y gente que fue con desgano, salió de lo más entusiasmada. Abinader, cuando le llegó el turno, expresó lo propio, que fue poco, pero suficiente. Que estaba de acuerdo con lo externado por el expresidente. Volvieron a sonar las palmadas, aunque no como la vez primera, puesto que Abinader no hizo más que acogerse al espíritu de la asamblea. Los perremeístas quieren conservar la unidad y construir un verdadero partido...

TODO BULLA.- Esa posición se entiende, y está bien. La que no se entiende es la desautorización a que los seguidores de Hipólito Mejía y Luis Abinader hagan campaña a su favor, pues una cosa no quita la otra. Pueden querer la unidad, trabajar por el partido y mantener la fidelidad a sus líderes. Lo contrario sería engaño. Y lo sería porque todos saben que aspiran a la nominación, que son candidatos virtuales y que solo esperan que suene la campana para iniciar la competencia. Además, no son los seguidores que hacen campaña, son ellos mismos. Por ejemplo. Cuándo Abinader publica por trasmanos una encuesta en que aparece delante de Mejía, no lo hace a nombre de la unidad del partido, sino para fortalecer su imagen y compartir sus niveles de simpatía. Y por igual Mejía. Sus recorridos tienen la misma intención: mantenerse en el medio y afianzar sus posibilidades de retornar al poder. Si sus partidarios se muestran contentos es porque está tocando la música que necesitaban oír. Lo demás sería simulación, y peligrosa. El perremeísta (como el perredeísta antes) no se mueve a menos que haya grupo y candidatura...