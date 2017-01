Bosch; los principios y el chernaje

Aristófanes Urbáez

*Revolución es no mentir jamás, ni violar principio éticos” (F. Castro), “Es risible decir que lo que dicen los dueños de los diarios monopolizados, es libertad de expresión” (Taríq Alí, periodista anglo-pakistaní).

1.- LOS PRINCIPIOS DE BOSCH.- Juan Bosch, y por eso lo recordamos aquí, advirtió sobre la mentira (“Yo no voy a morir en la mentira”); y toda su obra está atravesada por su acción con los principios. Un hombre sin principios, sea político o no, es un ser sin valimiento ante la sociedad, pues mentir o no, le da lo mismo. De ahí que Bosch no transigía con la violación de los principios. En días pasados el médico Gregorio Álvarez, que nos conocimos en el Comité Intermedio Máximo Cabral, en 1974, me puso la cinta donde Bosch, al momento de entregar al jefe de la Policía (para que lo enviara a los tribunales) al señor V.G., después de haber comprobado que intentó chantajear al síndico del Distrito Nacional por la suma de 25.000 dólares, explicó que: “El presidente de la República debería estar enterado de todos los pasos que dieran sus funcionarios, y que ése era su caso (que estaba enterado de todo), inclusive de los sectores que conspiraban contra su gobierno porque él y González Tamayo, juraron servirle al pueblo dominicano bajo el amparo de la ley, y no al revés; y que hasta ese momento nadie había logrado robarse los bienes que Trujillo les había sacado con sudor y sangre al pueblo dominicano.

Que si lo tumbaban, la responsabilidad histórica caería sobre los autores de ese hecho criminal; pero que él no permitiría ser deshonrado por ninguno de los funcionarios bajo su mando siendo el Presidente. Tal y como expresó el autor de “Madame Bovary”, Gustave Flaubert: “¡Que caigan los Estados Unidos, y no un principio!”. De este material de hombres estaba formado el presidente Ad Vitam del PLD.

2.- NATURALMENTE.- Una pléyade de hombres de todas las ideologías adoptaron este comportamiento ético tanto en su vida pública como privada (Américo Lugo, los Puello, los Henríquez, Gustavo Mejía Ricart, Guido Despradel y Batista, y miles de dominicanos del común en todos los rincones de la República. Esta época de hoy, light, ‘cool’, modas, del destape, espectáculo, deportes, farándula, teatreros, sicofantes y ‘expedienteros’; comunicación y exhibicionismo, se ha llevado en la mayoría estos principios y en las costumbres del neoliberalismo lo importante es el “tener”, trabajando si lo logras; sino, por cualquier medio, incluido el robo descarado; tener comoquiera, pues parece un ‘imperativo categórico’ el mantenerse a flote, aunque sea como dice Raúl Marrero, “con puras mentiras”. Y esas mentiras incluyen un axioma perverso: hacer dinero sin importar los medios. De ahí que los canales más fáciles son engancharse a la política o a los medios y agenciarse los mecanismos para ser ricos (deportes, música, farándula, belleza, charlas de elevación espiritual, ‘emprendurismo’ de lo que sea, toda una parafernalia de frivolidad y la ‘conexión’ política para tu protección).

3.- EL BANDIDAJE.- El bandidaje es tal que los maleados van a los medios a vocearles corruptos a los que no lo son; y así una serie de cabriolas que hay que andarse con cuidado porque esa es la ‘marca’ de la Era que vivimos. Como decía don Jottin Cury, citando a Santos Discépolo, ‘Cambalache’: “Hoy resulta que es lo mismo que derecho, que traidor, ¡cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón!”.

Ese ‘logos en la conciencia’, de Bruno Rosario Candelier, está deformado en las grandes mayorías nacionales.

Hay que hacer una revolución ‘cultural’, pero los paradigmas son pocos; o hemos adoptado el derrotismo de que “¡esto se jodió!”.

Muchos están en las calles y locales, no en marchas, tratando de revertir eso; otros, esperan que el Tío Sam lo haga. ¡Qué ilusos! EEUU sólo sus intereses defiende. ¿O no es así, peseteros de Partición C(iu-americana)? Ni una sola palabra acerca de la política del Imperio. Fementidos honrados.

4.- EL CHERNAJE.- Como Juan Bosch era un hombre de leyes, y defendía hasta la muerte el derecho a la huelga de los sindicatos formales, aunque les disgustaban los desórdenes del ‘lumpenaje’ contra la propiedad pública y privada, infiltrado en los llamados movimientos sociales (que los vivió en Venezuela en todo su esplendor), debo decirles al Presidente, a Mariano Germán y a Milton Ray Guevara, que mientras la Ley no se aplique sin miramientos al que la viole, grande o chiquito, este país vivirá en el chernaje y el desorden (ahí mataron uno en Navarrete y los testigos eran los tres hermanos, pero dos han sido matados durmiendo en su cama).

¡Eso hay que pararlo, o vendrá la ingobernabilidad. ¿Los ‘investigadores’ son cobardes y obtusos y los jueces venales? La democracia cuesta, también, sudor y sangre. ¿Quién destruyó la piscina de biajacas en Bombita? ¡Así no, Presidente!