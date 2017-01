Indagatoria va sin rumbo

Alfredo Freites

En lo que espero el escándalo que sepultará a Odebrecht miro la lista de interrogados sobre el soborno; y como desconozco la estrategia que siguen las autoridades, desconfío, ya que es viejo el procedimiento de abultar mucho el expediente para que sea difícil su conocimiento.

Por lo menos esa es la historia local. En Brasil las indagatorias tienen dos años y hay muchos en la chirola mientras otras personalidades aguardan por su destino. El volumen de gente no ha impedido repartir condenas como piñazos en riña de barrio.

El sorprendente accidente aéreo en Brasil en que murió el juez instructor del proceso podría alargar el tema o dejar fuera de prisión a algunos, entre ellos al actual presidente de la República, pero en lo esencial para dejar complacida a la opinión pública, las investigaciones y juicios arrojan resultados. Es posible que esperen por Ignacio Lula da Silva y otros de su jaez político.

El tardío proceso que se inició aquí va lento como suero de miel de abejas. Organismos oficiales que son competentes para investigaciones son dejados de lado, entre ellos la Cámara de Cuentas. Todos los documentos que podrían captarse y buscar los que pudieron borrarse, es tarea de técnicos especialistas que no se mencionan. Esta es una indagatoria compleja. La Comisión Investigadora que decretó el Presidente no tiene las herramientas para hacer un trabajo muy profundo. Se tropezará con pasos de cangrejo o marchas de hicoteas para alagar el tema. Son veteranos de los manejos políticos, pero los diseñadores del callejón sin salida, los que trabajan para que no haya resultados, le darán largas a las conclusiones. El tiempo es un remedio. Aunque los que menean la cuna de la protesta parecen no tener un plan definido, los hálitos populares empujan con fuerza la barca de las cuentas claras. La historia de tramas como ésta siempre ha tenido el mismo final: la impunidad de los pejes gordos. El Gobierno tendrá que convencer al púbico que esta comedia es distinta. Ya se debe saber que mientras más dilatan el tema en el sartén será mayor la aparición de elementos de protesta. Un video del antes candidato presidencial Danilo Medina anunciando una política de persecución a los delincuentes políticos, sale a relucir, y también, que un hijo de Licelott Marte de Barrios tiene una botella en la CDEEE. Aquí hasta Duarte sea convocado para interrogarlo.