“A confesión de culpas…”

Ruddy L. González

El que Odebrecht acuerde pagar $184 millones de dólares al Estado dominicano, el duplo del soborno de $9 2millones de dólares que confesó en Estados Unidos, es la admisión oficial en el país de que pagó por ‘debajo de la mesa’ para obtener sus contratos, lo que lleva directamente a la presunción de sobrevaluaciones y/o de calidad por debajo de lo contratado por las obras ejecutadas y/o en ejecución.

Entonces, si Odebrecht admite el soborno, ya las autoridades dominicanas no tienen que estar ‘atadas’ a los documentos e investigaciones de Estados Unidos y/o de Brasil para apretar en sus investigaciones y elaborar un expediente lo sufi cientemente sustanciado en que se encarten a los responsables, o altamente sospechosos, de haber propiciado los sobornos de marra y haberse robado millones de dólares en sobrevaluaciones y obras construidas por debajo de la calidad contratada.

Para que este entramado mafi oso pudiera funcionar tuvo que operar una muy bien engrasada maquinaria: corruptos, corruptores, intermediarios, políticos y funcionarios que hicieron posible la aprobación de los contratos, cómplices en la supervisión y calidad de las obras.

La gente teme, y ese fue el motivo de éxito de la marcha del domingo 22, que sea una realidad lo que dijo temer el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, en una entrevista por televisión esta semana: se llegara a las últimas consecuencias “depende de a quiénes se identifi quen como las personas que fueron sobornadas o que fueron benefi ciadas de esos sobornos… solamente, en la medida en que esos nombres no sean sufi cientemente sonoros, que pongan en peligro cierto estamento de poder, se va a saber quiénes son... de lo contrario, olvídense de eso”.

Esta es una verdad porque, si bien es cierto que hay ‘corruptos favoritos’ no es menos cierto que hay ciertas fi guras, como un enigmático personaje, Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, mejor conocido como Marcos Cruz –ex jerarca de la Odebrecht en el país-, o el lobista Ángel Rondón, y qué no decir de algunos ex y actuales funcionarios y/o legisladores, de quienes se tiene que dejar claramente defi nida su accionar en este bochornoso caso.

Tras la confesión nacional de Odebrecht, la ecuación en pizarra se torna más defi nida para la autoridad nacional: si la constructora brasileña confi esa que dio $92 millones ¿a quién y/o a quiénes se los dio? Si como dice Ángel Rondón, los $92 millones de dólares que él recibió de Odebrecht fueron por comisiones por sus trabajos para la constructora, ¿en qué consistieron esos trabajos tan millonariamente pagados? Deben caer reos al agua. ¿Quiénes? Esperemos.