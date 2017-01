Tribunal, prensa y calle

MARINO VINICIO CASTILLO R.

Una de las dificultades mayores de la sociedad es no haber alcanzado una prensa que refleje con certeza razonable un vínculo confiable entre lo que ocurrió y cuanto se dice que ha ocurrido.

Y es que la noticia, como la información en términos generales, tienen componentes muy febriles, difíciles de ser controlados, que con desagradable frecuencia nublan la percepción pública que queda gravemente deformada, náufraga en un mar de desinformaciones; víctima de un odioso y confl ictivo divorcio entre los hechos y el relato.

El Papa Francisco, hablando con periodistas, llegó a afi rmar: “El periodismo basado en chismes y rumores es una forma de terrorismo. Difundir rumores es un ejemplo de terrorismo, de cómo puedes matar a una persona con tu lengua; esto es aún más cierto para los periodistas, ya que su voz puede llegar a todo el mundo y esa es un arma muy poderosa”. Esas afi rmaciones tan sinceras y severas se hicieron en ocasión de comentar el drama de las migraciones en Europa, y en favor de cientos de miles de refugiados arrojados por las guerras del medio oriente, y desde las durezas norteafricanas.

Nosotros, por estos lares, padecemos de tormentos parecidos en la hora de acceder al conocimiento de qué viene ocurriendo o puede ocurrir.

Los esfuerzos de la minoría seria de la prensa ciertamente son muy válidos y laudables, pero las falencias viciosas de la desinformación muy incoercibles y lucen dominantes.

Agréguese a todo ello la aparición apasionante de las redes que complican aún más el entorpecimiento del entendimiento público, porque ahí actúan la velocidad desconcertante y muchos desvalores, gozando de un temible anonimato, manejados por fuerzas incontenibles, a veces fúricas, dedicadas a la destrucción de todo vestigio de paz en la conciencia sin remordimientos; algo que las lleva a propalar horrores sin importarles el caos que van amasando con sus maldades.

En fi n, se trata de una relación tormentosa y alienante entre información y verdad.

Estas, si no divorciadas plenamente, sometidas a una especie de separación de cuerpos entre una cosa y otra, en detrimento del derecho fundamental de la sociedad a resultar bien informada.

Ocurre algo peor cuando se trata de relatar hechos califi cados de delictivos, que habrían de ser dirigidos por tribunales de la República, quienes tendrán que evacuar sentencias en su nombre y por autoridad de sus leyes. Ahí se establecerá la verdad, según se dice, la única que puede reconocer la República.

Cierto es, pero, en el tiempo en que se viene a producir ese desenlace hace irreparables los daños aberrantes que han precedido el evento fundamental del juicio, cuando ya la calle está incendiada por todas las astucias y pasiones concebibles.

Y no deja de ser lógico que ante la indignación que genera todo hecho delictivo la sociedad vaya asumiéndolo según se lo cuente la curiosidad mórbida del sensacionalismo; es decir, se da el caso en que, luego de pasar cientos de horas examinando profesionales del derecho, jueces, fi scales y defensores, empeñados en buscar la verdad judicial, ésta resulta minusválida porque ya otros, desde la calle, contaron lo que había ocurrido.

Claro está, esa calamidad social se da a escala mundial y sólo en aquellos escasos medios sociales de ultracivilización, se ven reducidos los riesgos de esa patología que viene diluyendo los tejidos sociales.

Se ha acreditado como válida la información aquella de que “en toda guerra la primera víctima es la verdad” y esto me lleva a pensar que las tensiones que se originan en los intereses de las luchas de poder no son otra cosa que una versión cruenta de un tipo diferente de guerra. Así que no debe sorprendernos tanto que la verdad tenga difi cultades para sobrevivir o, en todo caso, no perecer en medio del tumulto de las desorientaciones mediáticas.

Poderes y contrapoderes, parece ser la contradicción de las pugnas incesantes, sin que medie la preocupación por la verdad.

Por todo ello entiendo que la sociedad no tiene oportunidad de guarecer su equilibrio democrático verdadero, para hacer éste imponente y respetable, ya que las decisiones de los tribunales de la República, obrando en su nombre y por autoridad de sus leyes, ya vienen manoseadas, cuando no ultrajadas, por los peores atrevimientos, girados sobre el pueblo como rayos que no cesan.

Siempre cité, hace muchos años, el candor de un laborioso reportero que trabajaba para un vespertino importante nuestro que, luego de terminada una audiencia de naturaleza criminal con debates e indagaciones complejísimas, me abordó en el pasillo por donde salía exhausto y me dijo: “Doctor, deme un briefi ng. Acabo de llegar y necesito una primera plana para mañana”.

Aquella cita, sin dejar de ser elocuente, resultaría hoy ingenua, dado el crecimiento monstruoso que ha tenido ese confl icto entre tribunales, prensa y calle.

En suma, el panorama de hoy es que el poder político está, como siempre, bajo sospecha permanente de abuso, arbitrariedades y exceso de todo tipo.

Su contrapoder, la prensa, crecientemente señalada como torreta de pólvora gruesa, que busca también ventajas tan innobles, muchas veces como las que procura el poder central de siempre, pero ya en favor de otros pavorosos dominios.

En fi n, ya uno se puede explicar más fácilmente cómo el trastorno no pacífi co está minado de durezas, de aberraciones y desencuentros, al grado de que en los niveles pontifi cios no se teme igualarlos al siniestro azote de los tiempos: el terrorismo.