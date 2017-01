Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

San Francisco de Sales, cuya fi esta se celebra el 25 de enero de cada año, es el patrono de los comunicadores; también los comunicadores tienen su patrono, me refi ero sobre todo a aquellos comunicadores que tienen la fe y saben que tienen este protector, este intercesor.

El comunicador, como Francisco de Sales, ha de pensar siempre como el hombre o la mujer de la verdad, de la justicia, y Francisco de Sales fue así y en su época fue un gran defensor de los laicos, de los seglares, él aprendió a comunicar muy bien, por eso se le pone como patrono.

Los comunicadores, católicos o no, tienen que aprender que esos son sus grandes valores siempre y a los comunicadores más jóvenes hay que decirles que tengan siempre atención a lo que ellos dicen, para no repetir, por ejemplo, en el tema del aborto hay muchos que repiten clichés que ya están dichos, por ejemplo, el pensar que la Iglesia es el gran obstáculo de los abortos, y no es así, eso fue algo planifi cado, la Iglesia se fundamenta en la ciencia.

Sobre todo los comunicadores católicos, en los temas que tratan, deben cuidarse de decir la verdad y superar los clichés que se repiten aquí y ahora sin pensarlo bien.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.