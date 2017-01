La lucha cristiana contra los gnósticos y los docetas

MANUEL PABLO MAZA MIQUEL, S.J.

Ya hemos visto, cómo los gnósticos cifraban la salvación en un conocimiento exclusivo (gnosis) que solo los iniciados poseían. Los docetas, por su parte, rechazaban como indignos de la divinidad los padecimientos de Jesús en la cruz. Sostenían que Jesús solo había padecido en apariencia. Doceta viene de la raíz griega dokéo, aparecer. Veamos por qué el horror de ambos a la cruz.

Luego de la segunda guerra púnica (218 - 201 antes de Cristo) todos los trabajos de la sociedad romana dependían de los esclavos. La sociedad romana vivía en el temor a una revuelta esclava. Roma pretendió conjurar un posible alzamiento aterrorizando a los esclavos con el crudelísimo suplicio de la cruz. Cuando Espartaco, el jefe de una colosal rebelión de esclavos contra Roma en el año 73 a.C., fue derrotado definitivamente, “Craso, el vencedor, hizo crucificar a 6,000 prisioneros en la vía Apia, entre Capúa y Roma” (Apiano, Bellum civile 1, 120). Flavio Josefo refiere que, durante el sitio de Jerusalén, Tito ordenó que fuesen crucificados unos judíos capturados intentando escapar, y eran tantos que “tanto el espacio como las cruces para los cuerpos eran insuficientes” (De bello iudaico 5, 449-451).

La pena de la cruz era tan espantosa que Cicerón la consideraba “indigna de un ciudadano romano y de un hombre libre”. Por el contrario, “el nombre mismo de la cruz debe estar alejado no sólo de la persona de los ciudadanos romanos, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos”, (Cicerón, Pro Rabirio, 5, 16).

Estos datos nos ayudan a comprender la vergüenza que sintieron muchos seguidores de Jesús ante el hecho más atestiguado de la vida de Jesús: murió en una cruz bajo el poder de Poncio Pilato, condenado como blasfemo por las autoridades judías y abandonado por sus discípulos y el pueblo.

Muy pronto surgieron grupos cristianos que evitaban hablar de la cruz, según Pablo, “eran enemigos de la cruz de Cristo” (Filipenses 3, 18). Predicar a un Mesías crucificado suscitaba rechazo. “Mientras los judíos piden señales y los griegos buscan saber, nosotros predicamos un Mesías crucificado, para los judíos un escándalo, para los paganos una locura; en cambio, para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Mesías que es portento de Dios y saber de Dios: porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios más potente que los hombres.” (1™ Corintios 1, 22-25).

El mundo cultural griego despreciaba lo material, sobre todo la carne. Influidos por esas tendencias, pronto, algunos cristianos negaron que Cristo tuviera realmente un cuerpo y hubiese padecido, ¿Cómo podía ser divino uno que hubiese padecido? Para los docetas la humanidad de Cristo era mera apariencia, igualmente para los gnósticos. El Hijo de Dios no podía haber asumido de ninguna manera la condición humana material, pues todo lo material era malo sin remedio. Contra ellos, Juan, el evangelista afirma: “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Juan 1, 14). Juan avisa en su primera carta 4, 2, “toda inspiración que confiese que Jesús es el Mesías venido ya en carne mortal, procede de Dios”. Y reitera en la segunda carta 7-“Es que han salido en el mundo muchos impostores, los que no confiesan que Jesús es el Mesías venido en carne mortal, ¡este es el imposto y el Anticristo! Y vuelve a insistir: “Jesús el Mesías no vino solo con el agua, sino con el agua y la sangre, y el que lo atestigua es el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. Por tanto, los que dan testimonio son tres: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres apuntan a lo mismo”” (1™ Juan 5, 6 - 8). El horror a lo material nos ha afectado a los cristianos hasta el día de hoy.

El autor es Profesor Asociado de la PUCMM