Riqueza y el nuevo León

Aristófanes Urbáez

*El llamado “filósofo de la libertad”, el argentino Enrique Dussel, ha desmontado toda la concepción eurocéntrica y “tubular” de la historia de Occidente. Ahora viene el sobrino del expresidente Leonel Fernández, hablando de la supuesta ayuda que las agencias de espionaje rusas les dieron a Trump para que derrotara a Hillary. El mismo presidente de USA explicó a quién se le encargó ese trabajo (lo duda), pero el analista se olvida que la CIA y la ANSA (de Obama-Hillary) espiaron a todos los presidentes, incluidos los ‘grandes ligas’ Merkel, Hollande, Xi Jinping, Putin, etc. Alemania, Francia, China, Rusia y todos su aliados; pero el “supuesto” deja entrever su afán de que Trump, de ser cierto, sea sometido a Impeachment, como si los dominantes republicanos se olvidaran del trauma de Nixon. ¡Olvida eso, pajarito! (a.u.).

1.- NO PODEMOS NEGAR que la acumulación primitiva y originaria de capitales fue violenta y agresiva, pero hay fortunas y riquezas que son el fruto de muchos años horas de trabajo de familias enteras (naturalmente, que no somos tan tontaina para creernos que no participaron las subvaluaciones, sobrevaluaciones, fraudes fiscales y la modalidad del contrabando, propios del capitalismo, por un lado, y por el otro la plusvalía sacada por las empresas por los bajos salarios). Tal y como afirmamos en la primera parte, el Estado tuvo su participación en el acrecentamiento de dichas riquezas, debido al bajo nivel de institucionalidad que todavía se respira hoy, a tal extremo que países como el Ecuador no pagan Itebis a las medicinas para favorecer a la población y principalmente a los pobres (ellos les llaman Iva).

2.- AQUÍ HAY UNOS CORRUPTICOS que viven vociferando que los mayores niveles de desinstitucionalización y corruptela han ocurrido durante los gobiernos encabezados por el PLD. Esos señores nunca se han encargado de explicarle al pueblo dominicano de dónde han surgido sus grandes negocios y bienes. Quien escribe ha atacado siempre las inconductas y exacciones que se han cometido en los gobiernos morados (y por eso hay unos mequetrefes que no me soportan). Pero es incierto que los mayores robos al Erario los haya cometido el PLD.

Lo que pasa es que una prensa corrompida y llena de grupito de vocingleros opositores que se hacen llamar ‘sociedad civil’ y ONG, como Participación Americana (que nunca dicen nada de la intervención de USA en nuestros asuntos internos y son partidarios de la “fusión” de R.D. con Haití, y además son empleados de las agencias del imperiales, tienen por objeto una sola misión: desalojar al PLD del poder porque consideran, juntos con sus amos, que matarían la obra de Juan Bosch, cuyas raíces están sembradas con acero. Les contaré el caso de V.G., en 1963.

Quien escribe es de opinión que no obstante los peledeístas buenos, hay un buen pedazo del PLD que se ha olvidado del pueblo y contribuye con ese objetivo de sus enemigos (a mí me convencerán cuando esos impugnadores muestren su obra política y el origen de sus bienes y el bienestar del que disfrutan hoy, los pobres no, porque los pobres deben ser redimidos, y tanto don Juan como este servidor, por eso, ingresamos a la actividad política. Balaguer, ecléctico y enemigo de los empréstitos, decía que aquí el “trabajo” de la oposición era hacer todo por “bajar al que estaba arriba; aunque ya arriba, no hicieran nada”.

Cuando eso se destierre, avanzaremos más.

3.- EL OTRO LEÓN .- No me refiero ahora a Leonel, sino a mi amigo Ricardo Rojas León.

Hizo un excelente trabajo en radio con José Rafael Vargas, Héctor Tineo y Alejandro González Pons, para que el PLD llegara al poder. Trabaja en un importante banco con más que excelente trabajo, y sus funciones, creo, son delicadas.

Lo que no veo bien de mi amigo Ricardo, que no es del servicio diplomático, es que vive haciéndose eco de las mentiras difundidas por sus medios preferidos (los imperialistas y una vaina llamada ‘la patilla’, formada por un paquete de enemigos de la revolución chavista), cuando la RD pertenece a Petrocaribe, que Venezuela nos suministra combustibles a crédito la mitad, sin intereses y próximamente carbón para las plantas de Catalinitas, en Baní.

Lo que quiero decir a Ricardo es que a los mangos que dan frutos no se les tira piedras porque sus amigos ‘bachaqueros’ y el lavado de US$$, jamás se comportarán así con nosotros. De modo que, como alto funcionario del gobierno, que les deje esa tarea a los que reciben dinero de la oposición venezolana que él puede ser todo lo ‘derechista’ que quiera, pero no debe perjudicar al país.