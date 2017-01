Cristianismo y gnosticismo comparados

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

Con el cristianismo y el gnosticismo, nos sucede igual que cuando aguardamos una guagua que viene a recogernos tarde en la noche: de lejos cualquier luz parece ser la guagua. Ambos, hablan de una caída original y de la salvación. Los dos se consideran extranjeros en la tierra. Valoran la verdad y su conocimiento libera. Saben que necesitan un salvador.

Pero para los gnósticos, la historia, como el tránsito de Santo Domingo, no tiene arreglo. El gnosticismo es un conocimiento escapista, propio de desesperados en una época convulsa de transición, es una tabla de salvación de náufragos. Salvarse equivale a escaparse de la historia, de la creación y de la materia irremisiblemente mala, liberarse para regresar al mundo del que caímos.

La salvación proviene de conocer. Hay que amañárselas para adquirir el conocimiento escondido que revela la verdadera naturaleza de la creación, de la historia y de nosotros mismos.

El gnosticismo está fundado sobre un dualismo total. El Gran Dios de los gnósticos no se puede relacionar con la materia, ¡ni siquiera para crearla! El Dios gnóstico es lejano, impersonal, inactivo, no es responsable del mal ni hacedor de la materia, que es mala y por tanto obra del Demiurgo, un ser intermedio entre el Gran Dios y la materia. La materia está fatalmente condenada. El centro de interés de los gnósticos es el ser humano. El pleroma es la plenitud, el ámbito de Dios y los Eones [entidades que provienen de Dios], el <<kenoma>> es el mundo material, el universo con todo lo que contiene (Manuel Guerra, 1999: 314).

La estructura personal del gnóstico le garantiza la salvación, pues posee la chispa espiritual y el conocimiento. El gnóstico es un salvado por su naturaleza, por la estructura básica de su ser. “Los hombres no son redimidos por una pasión ni una muerte expiatoria, que destruyera el pecado, sino por la gnosis, por el conocimiento. La bondad-maldad del hombre es connatural a su misma constitución según predomine en ellos uno de sus tres elementos constitutivos, a saber, la <<materia>>, el <<alma>> y el <<espíritu>>. >Los <<materiales>> [hylikoi = hílicos] son irredimibles y, al morir, quedan aniquilados del todo. Los <<animados-animales>> [psykhikoi = psíquicos], si no se esmeran en la lucha ascética, corren la misma suerte que los <<materiales>>>; si se esfuerzan, pueden alcanzar una salvación incompleta, pues no consiguen llegar al ámbito pleromático, sino que se quedan en un lugar intermedio entre él y el mundo. Solamente los <<espirituales>> [pneumatikoi = penumáticos] retornan a su lugar de origen, pero no todo su yo, sino sólo su <<espíritu>>, la <<chispa>> divina que se desposa allá con su consorte angélico, una especie de doble suyo, aunque más sutil”.

El conocimiento que posee el gnóstico le lleva a creerse superior y a poder auto-salvarse.

El gnóstico se sabe sometido a un destino inexorable, al que él está sujeto de un modo impotente. Se descubre esclavo sin que nadie le preguntara.

La existencia humana es cárcel. Por eso busca la salida y la liberación de su situación opresiva en un mundo extraño a él. Esta salida la descubre, entre otras cosas, en la gnosis. El presupuesto fundamental de la gnosis es un dualismo que separa rigurosamente a Dios del mundo. Muchos temas del pensamiento gnóstico, ya se encuentran tratados en el Fedón, diálogo de Platón (427 - 347 a.C.).

Al gnóstico le interesa saber lo que es, lo que ha sido, de dónde viene y a dónde va. Su patria no es el cosmos, el universo, sino otro mundo más allá de las esferas del mundo visible al cual el gnóstico ha sido llamado. Esa llamada encuentra eco en la chispa residente en su alma. El gnóstico no está obligado a vivir según las normas éticas de este mundo, ataduras materiales.

