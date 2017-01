P. Gregorio Mateu

Acude a la clínica del Señor y hazte una revisión de rutina y constata si estás enfermo: – Cuando Jesús te tome la presión, verás que estás bajo de ternura.

– Al medirte la temperatura, el termómetro registrará 40º de ansiedad.

– Pasa a ortopedia, y ve si puedes caminar al lado de tu hermano; también si puedes dar un abrazo fraternal, porque puede ser que te hayas fracturado al tropezar con la envidia.

– Ve también si no tienes miopía, ya que a lo mejor no puedes ver más allá de las cosas negativas de tu prójimo. Si te quejas de sordera, Jesús te diagnosticará que has dejado de escuchar su voz cada día.

Es por esto que hoy Jesús te ha dado una consulta gratuita gracias a su gran misericordia, Entonces prométele que al salir de su clínica tomarás solamente los medicamentos naturales que te recetó a través de su verdad: -Al levantarte, beber un vaso de agradecimiento.

-Al llegar al trabajo, tomar una cucharada de paz.

-A cada hora, ingerir un comprimido de paciencia y una copa de humanidad.

-Al llegar a casa, inyectarte una dosis de amor.

-Y antes de acostarte, tomar dos cápsulas de conciencia tranquila.

No te deprimas ni te desesperes ante lo que estás viviendo hoy.

Dios sabe cómo te sientes. Dios sabe perfectamente qué es lo que está permitiendo en tu vida, justamente en estos momentos. El propósito de Dios para contigo es admirablemente perfecto. Él desea mostrarte muchas cosas que solamente comprenderías estando en el lugar donde actualmente estás ahora y en la condición que vives en dicho lugar.