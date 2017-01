¿Por qué la Liga?

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

¿Por qué tiene la Liga Municipal Dominicana que fraccionar la alianza entre el PLD, el PRD y “una espuela” del PRSC?

Un reciente análisis, concienzudo y objetivo, del presidente del PLD, Leonel Fernández, advirtió sobre el peligro que asecha a ese partido. Alertaba a sus compañeros acerca de la posibilidad de que, a falta de un adversario externo real, la lucha fratricida interna fuera la causante de una derrota o división. Además, dejaba claro que un camino equivocado le daría a sus contrarios, espacios para embestirlos, como toro bravo, encontrando flancos débiles por donde agredir a la, hasta ahora, compacta estructura peledeista.

Aunque el presidente Danilo Medina alcanzó un histórico 62% en las elecciones del año pasado, no es verdad que 62 de cada 100 dominicanos están adheridos, indisolublemente, al partido gobernante.

Quieran admitirlo o no, algunos dirigentes de esa agrupación, es evidente que las alianzas concertadas previo a las elecciones, especialmente con el PRD y una parte del reformismo, le permitió llegar a esa contundente cifra para alcanzar una incuestionable victoria. Un triunfo que, a pesar de todo, no ha sido reconocido por el principal partido derrotado, que llevó como su candidato a Luis Abinader.

Se engañan los peledeistas cuando tratan de minimizar los aportes hechos por los aliados a su victoria. Tratan de voltear la mirada cuando reducen a su mínima expresión los votos de sus aliados. Deben reconocer que gran parte del 57% atribuido sólo al PLD son votos de aliados y de gente independiente que no responden en línea directa ni indefinida a esa agrupación. La bien valorada figura de Danilo Medina y el “miedo al retorno” de gente que estuvo en el gobierno dejando una impronta negativa, ayudó a que muchos se volcaran hacia el voto morado incuestionable.

Por todo eso entiendo que la dirigencia del PLD debe valorar con serenidad, objetividad y desprendimiento la importancia de mantener a sus aliados y no provocar grietas innecesarias en esa alianza. Que se dejen de agredir y minimizar los aportes de los demás y que aprendan de la cotorra, que “come y boronea”, no se queda con todo.

Ya lo decía el profesor Juan Bosch, líder y fundador del Partido de la Liberación Dominicana que, en politica, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Me parece que lo que tratan de no ver algunos dirigentes del partido de gobierno, es cómo se produjo el sacrificio de amigos y colaboradores, a los cuales en el día de hoy pretenden regatear los aportes que, en principio buscaron y ahora tratan de disminuir a nada.

Posiblemente me sindiquen como “entrometido” al hacer esta sugerencia. Nadie me pidió consejo, lo sé...de todos modos lo doy gratuita y sanamente. Si quieren lo toman, de lo contrario, que salga al ruedo el toro y el torero...