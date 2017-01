¿Revocar sin solicitarlo?

Matías Modesto Del Rosario Hijo

Cuando el recurrente se limita a atacar puntos específicos de la sentencia apelada, no puede la Corte estudiar sino los elementos que han sido apelados, y más aun, si la parte recurrida se ha limitado a solicitar el rechazo del recurso de apelación sin referirse a la suerte de la demanda original ni interponer recurso de apelación incidental, la Corte está obligada a decidir acorde al límite de su apoderamiento.

La jurisprudencia ha sido constante al establecer que: “el juez de segundo grado se encuentra legalmente apoderado de todas las cuestiones que se suscitaron por ante el juez de primer grado, tanto las de hecho como las de derecho, a menos que el recuso intentado no se haya hecho limitadamente a ciertos puntos de la sentencia apelada” (Caso civil de fecha 29 de abril de 1998, B. J. 1049, Págs. 77-82). “Öque la parte recurrente, la cual fue gananciosa en primera instancia, solo pidió cambiar de la sentencia objeto del presente recurso de apelación el monto de la indemnización, que es de principio, que cuando en un recurso de apelación el apelante cuida de limitar expresamente su recurso los puntos de la sentencia que les son desfavorables, el tribunal de segundo grado no puede fallar sino respecto de las cuales se haya interpuesto expresamente la apelación; que al estatuir la Corte a-qua en la forma indicada y por el motivo señalado, estatuyó sobre cosas no pedidas excediéndose en sus poderes, por lo que en la sentencia recurrida se incurrió en el vicio de fallar extra-petita denunciado por la recurrente; que además, los actuales recurrentes fueron los únicos que en el proceso de que se trata recurrieron en apelación la sentencia de primer grado; que asimismo se puede apreciar también que la Corte a-qua, después de rechazar el recurso de apelación, revocó en todas sus partes la sentencia recurrida, sin que existiera pedimento alguno a esos fines; que es de principio que el recurso de apelación no puede agravar la situación procesal de la parte que lo ejerce, por lo que al revocar la sentencia de primer grado y rechazar el recurso, la Corte a-qua se excedió en su poderes y no justificó su dispositivo incurriendo en el vicio de la falta de base legal, por lo que la sentencia impugnada debe ser casada”.( Caso civil de fecha 10 de octubre de 2001, B. J. 1091, Págs. 162-167).