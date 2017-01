En la calle

Luis Encarnación Pimentel

Acostumbrado a madrugar y a tirarse de la cama temprano, el expresidente Hipólito Mejía, con tan solo enviar una carta y hacer un par de visitas, se ha situado en un primer plano político. Con o sin agenda, el hombre luce tirado a la calle.

Y el hecho de salir temprano, para lo que sea y no importa la ruta, a quienes lo practican les da buenos resultados. Aun finalmente no le interesara volver a aspirar a la Presidencia, algo que todavía está por verse, el solo hecho de ganar espacio y de que se les vea -y considere- como la figura principal de la oposición es un factor muy importante, que en un futuro pudiera capitalizar. Picando adelante sugiriendo un “bajadero” para el caso, Valle Nuevo, que insisto en que fue un error de su parte, así como con la visita a los miembros de la Junta Central Electoral y al presidente del Senado, Reinaldo Pared, para expresar su respaldo a la aprobación de las muy esperadas Ley de Partidos y Ley Electoral, Mejía se proyecta como la parte moderada y con visión institucional de su partido, el PRM, pero también como “interlocutor” de la oposición ante el partido oficial y ante el propio gobierno. Por cierto, que no es un secreto que allí, especialmente con el presidente Danilo Medina, el hombre tiene relaciones privilegiadas. De ahí que no fuera extraño que en un momento de la campaña Mejía dijera que si Medina era el candidato por el PLD, “recogía” y se iba para Gurabo a “sembrar yuca”.

Por la misma razón de amistad, y por haber pasado por la Presidencia, es que, eventualmente, Hipólito suele darle “una manito” al Gobierno en algunos asuntos institucionales, aunque le gane algunas críticas o comentarios de sectores de la misma oposición. Con la visita de la figura del PRM al Senado, a cuyo titular definió como viejo amigo, lo que hizo fue devolverle el piropo que hace un tiempo le tiró Reinaldo, al definirlo como “interlocutor de la oposición”. Lo cierto es que el PLD y el Gobierno van más cómodos con Mejía que con Abinader, a quien le daría mucha dificultad abrirse paso al poder, mientras el primero esté gravitando y con posibilidad de volver a ser candidato, incluso por el PRD, como ha trascendido en algunos litorales que pudiera ser una gran jugada final (¿).

En la práctica, hay quienes entienden que los estrategas del PLD y del Gobierno han escogido, desde ya, al expresidente Mejía, no solo como su interlocutor frente a la oposición, sino como el contrincante preferido para medirse en el torno electoral del 2020, aun cuando internamente todavía no han decidido, como es natural, cuál será la figura morada que los represente y pueda garantizar la continuación del partido oficial en el poder.